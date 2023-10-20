На Глобинщині під Полтавою чоловік облив жінку бензином і підпалив

На Глобинщині Полтавської області чоловік облив жінку бензином і підпалив. Про це НСН повідомляє з посиланням на Національну поліцію у Полтавській області.

Поліція Полтавщини затримала чоловіка за замах на умисне вбивство мешканки Глобинщини.

До відділу №1 (м. Глобине) Кременчуцького районного управління поліції 19 жовтня, близько 15:00, надійшла інформація від громадян про отримання опіків мешканкою одного із сіл Глобинщини. Поліція розпочала досудове розслідування.

Отримавши інформацію, на місце події прибула слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Правоохоронці встановили особу потерпілої. Нею виявилася місцева мешканка, 1975 року народження. Жінку з опіками тіла госпіталізованого до місцевої лікарні. За інформацією медиків, стан жінки середньої тяжкості.

Сергій Джулай, начальник відділу №1 м.Глобине Кременчуцького районного управління поліції, повідомив:

«Отримавши повідомлення про злочин, на місце події прибули поліцейські спільно з окружним прокурором. У ході проведення першочергових слідчих та оперативних заходів встановлено, що до злочину причетний родич потерпілої, 1996 року народження. За попередньою інформацією, чоловік, перебуваючи в стані сп’яніння, облив потерпілу бензином та підпалив. Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою»

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, розпочате досудове розслідування за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

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