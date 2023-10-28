У США знайшли мертвим підозрюваного у масовій стрілянині – ЗМІ

Головного підозрюваного у масовій стрілянині в американському у штаті Мен Роберта Карда знайшли мертвим на території заводу, де він раніше працював. За попередніми даними, чоловік скоїв самогубство. Про це повідомляє видання CNN, передає НСН.

У США знайшли мертвим підозрюваного у масовій стрілянині

Правоохоронці виявили тіло 27 жовтня близько 19.45 біля річки Андроскоггін в районі Лісбонського водоспаду. Губернатор штату Мен Джанет Міллс розповіла, що тіло підозрюваного знайшли співробітники поліції. Також вона додала, що “місто Льюїстон і штат Мен починають рухатися вперед довгим шляхом до зцілення”.

Варто зазначити, що тіло Карда було знайдено неподалік центру переробки сміття, з якого його нещодавно звільнили. Напередодні поліцейські виявили автомобіль Карда покинутим після стрілянини біля причалу для човнів.

Влада штату Мен зазначає, що точну причину смерті Карда ще належить встановити. Також правоохоронці намагатимуться з’ясувати мотиви підозрюваного. Виявлення тіла Карда поклало край інтенсивним дводенним пошукам, у ході яких сотні офіцерів прочісували райони південного штату Мен по суші, воді та в повітрі.

Причина того, що пошуки Карда були розширені до водних шляхів, пов’язана із запискою, яку він залишив перед смертю. Представник правоохоронних органів розповів, що записка давала інформацію про те, де можна знайти речі підозрюваного і як їх можна позбутися.

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