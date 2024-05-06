Як Сили оборони відповіли на терор Нікопольщини, Запоріжжя, Херсонщини і Миколаївщини минулої доби

Російський терор Нікопольщини, Запоріжжя, Херсонщини і Миколаївщини продовжується. Звіт за добу публікують Сили оборони півдня. А також інформують про свої успіхи і втрати окупантів на даних напрямках.

Передають Новини України – НСН.

За даними Сил оборони півдня, протягом минулої доби, продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей, ворог застосував 303 (!) FPV-дрони, 18 ударних БпЛА типу “Ланцет”, скинув з БпЛА різних модифікацій 263 осколкові боєприпаси.

Терор Нікопольщини

На Дніпропетровщині ворог обстріляв артилерією Нікополь та Покровську громаду. Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджені соціальний та навчальні заклади, багатоповерхівки, приватні житлові будинки, господарські споруди, цивільні автомобілі та лінії електропередачі. Жертв серед населення немає.

Херсонщина

Унаслідок застосування ворогом засобів ураження по Херсону та 15 населених пунктах Херсонщини поранена цивільна особа, пошкоджені багатоповерхівки, приватні житлові будинки та цивільний автомобіль.

Миколаївщина

На Миколаївщині ворожа артилерія обстріляла акваторію Очаківської та Куцурубську громади. На щастя, люди не постраждали.

Запоріжжя

На Запоріжжі під ворожим вогнем перебувало 11 населених пунктів. Повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури не надходило. Жертв серед населення немає.

Як Сили оборони відповіли на терор

Протягом минулої доби Силами оборони Півдня України отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 144 особи. Також ворог втратив 64 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

5 танків;

7 гармат;

1 станковий автоматичний гранатомет;

1 міномет;

29 одиниць авто-бронетехніки;

2 станції радіоелектронної боротьби;

1 радіолокаційний комплекс розвідки “Зоопарк-1”;

5 розвідувальних БпЛА;

7 аерофотостанцій;

1 камера відеоспостереження;

2 трансформатори;

3 човни.

Знищено також спостережний пункт та польовий склад технічного майна.

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