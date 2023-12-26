Порошенко за рік війни збагатів на 224 мільйони доларів та став одним з найбагатших олігархів країни

Народний депутат Петро Порошенко увійшов в трійку найзаможніших українців разом з Віктором Пінчуком та Рінатом Ахметовим. Порівняно з минулим роком статки Порошенка виросли на 224 мільйони доларів та складають майже 1 млрд доларів. Відповідні дані опублікувала експерт Світлана Кушнір, передає НСН.

Порошенко за рік війни збагатів на 224 мільйони доларів

Згідно інформації, лідер “Європейської солідарності” Петро Порошенко увійшов в трійку найзаможніших українців зі статками 954 мільйони доларів. Він трохи не дотягнув до мільярду доларів та посів третє місце після Рената Ахметова та Віктора Пінчука.

“Таким чином, за 12 місяців статки Порошенка зросли на 224 мільйони доларів. У перший рік повномасштабного вторгнення Порошенко посідав лише 12 місце у рейтингу багатіїв зі статками у 730 мільйонів доларів”, – пише Кушнір.

Як повідомлялося, нещодавно навколо статків Порошенка розгорівся скандал. Згідно даних НАЗК, Порошенко отримав понад 37 мільйонів гривень від уряду проросійського Віктора Орбана. Це сталось за тиждень до того, як Порошенко намагався виїхати за кордон на перемовини з Орбаном. Тоді прикордонники не випустили нардепа з країни, оскільки українські спецслужби отримали інформацію, що його візит до Угорщини може бути використаний російськими ФСБ та ГРУ.

Раніше ми писали: 2024 рік для України буде складнішим, за попередній: до чого готуватися українцям