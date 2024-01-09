Група компаній Нова пошта змінює назву. Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає НСН.

До складу Нової пошти входить уже шість компаній, тож вона стала чимось набагато більшим, ніж просто поштою — пояснили своє рішення у групі компаній.

Нова пошта змінює назву: як тепер називається

Тому Нова пошта прибирає слово «пошта» зі своєї назви і «залишає більш широке, без бар’єрів — NOVA», повідомили у групі.

Основна мета групи NOVA — забезпечити легку доставку будь-чого для життя та бізнесу. Наразі це посилки, гроші та технології, але ми не збираємося зупинятися на цьому. Усі компанії NOVA реалізують спільну стратегію і керуються одними цінностями: Fast — Easy — Safe — Human — Tech — Growth, — заявив співвласник групи NOVA В’ячеслав Климов.

Нова пошта працює на ринку України з 2001 року.

Вона найбільша приватна мережа доставлення в Україні. Власники компанії – В’ячеслав Климов та Володимир Поперешнюк. У липні 2023 року співвласник Нової пошти В’ячеслав Климов сказав, що капіталізація його компанії перевищує $1 млрд.

Зараз група компаній NOVA складається з таких компаній:

Нова пошта в Україні — доставляє документи, посилки, великі вантажі, а також надає послуги фрахтових перевезень та фулфілменту. Має 11 400 відділень та 15 500 поштоматів по всій Україні. Доставляє по країні за 24 години, а в межах міста у той самий день.

Nova Post Europe — компанія, яка надає повний спектр логістичних послуг як для приватних осіб, так і для бізнес-клієнтів. Вона забезпечує швидку та надійну доставку документів, посилок і вантажів по Європі, а також між ЄС та Україною. Компанія вже відкрила свої представництва в 11 країнах: Молдова, Польща, Литва, Чехія, Румунія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Латвія, Угорщина та Італія. Вона має 35 тис. точок сервісу, з яких 83 — власні відділення.

NovaPay — небанківська фінансова установа, яка розвиває власну міжнародну платіжну систему та надає фінансові послуги приватним клієнтам та бізнесу. NovaPay обслуговує 2,6 млн транзакцій на добу. Повноправний учасник міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard. Компанія має сертифікат про відповідність міжнародному стандарту безпеки даних індустрії платіжних карток PCI DSS. У кінці 2023 компанія випустила застосунок для відкриття клієнтами розрахункових рахунків.

Nova Global — компанія, основний фокус якої зосереджений на глобальному ринку електронної комерції та співпраці з міжнародними маркетплейсами. З Nova Global будь-які інтернет-магазини у країнах Північної та Південної Америки, в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а також Великобританії є доступними для українського споживача з доставкою товарів Новою поштою.

Supernova Airlines надає швидку доставку із будь-якої точки світу. Компанія вже зробила десятки рейсів між країнами Європи. Невдовзі почне трансконтинентальні польоти вантажними літаками.

ІТ-компанія Nova Digital —виробник веб-додатків та програмного забезпечення для архітектур будь-якої складності та навантаженості. Nova Digital створює та обслуговує програмні продукти, які опрацьовують 30 тис. операцій в секунду. Створені нею рішення протестовані на 32 млн приватних та бізнес-користувачів Нової пошти.

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