«Нова пошта» відкрила відділення в Італії. Про це повідомляють у Мінреінтеграції, передає НСН.

Тепер українці, які знайшли прихисток в Італії, зможуть скористатися послугами доставки у Мілані. Про це компанія повідомила у соцмережах.

«Нова пошта» відкрила відділення в Італії: адреса і умови

Посилки в Мілані можна відправити за адресою: Viale Monte Nero, 72. Там клієнти можуть отримувати й відправляти в Україну документи, посилки та вантажі вагою до 100 кг.

Також доступна доставка кур’єром на будь-яку адресу по всій Італії.

Термін доставки з України в Італію – від 5 днів.

Найближчим часом послуги «Нової пошти» стануть доступними у Римі та Неаполі.

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