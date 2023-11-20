Де та коли відкриють відділення Нової пошти у Європі – графік на рік

У країнах Європи відкриються нові відділення Нової пошти, з’явився графік на рік.
Кили і де Нова пошта відкриє нові відділення повідомляє НСН з посиланням на допис співзасновника компанії Володимира Поперешнюка у Facebook.
Як він зазначає, менеджери з розвитку були проти оприлюднення списку найближчих планів Нової пошти.
У найближчий рік компанія планує відкрити відділення у більшості країн Європи. Та й не тільки Європи.
Отримати чи відправити посилку за допомогою Нової пошти можна буде у 18 країнах світу, а саме: в Італії, Франції, Іспанії, Туреччині, Болгарії, Великобританії, Ірландії, Нідерландах, Бельгії, Швейцарії, Португалії, Словенії, Хорватії, Греції, Данії, Фінляндії, Швеції та Норвегії.
Вже у листопаді відкриється відділення Нової пошти у місті Мілан в Італії. У грудні планується відкриття відділення у Парижі, Франція.
В лютому 2024 року можна буде відправити посилку у Мадрид в Іспанії та у Стамбул в Туреччині.
В березні – у Софії та Лондоні, а у квітні – у Дубліні та Амстердамі. До літа – у Брюсселі, Берні та Лісабоні.
Незабаром відкриються нові відділення Нової пошти у Європі – графік
Раніше ми писали, що Нова пошта відкрила відділення у Латвії.
Перше відділення Nova Post працює щодня за адресою: м. Рига, Tērbatas iela 30, Centra rajons, Rīga, LV-1011. У відділенні можна відправити та отримати документи, посилки та вантажі до 100 кг.
Доставка з України в Латвію займає від 5 діб, а вартість складає:
- Документи – 250 грн;
- Посилки до 2 кг – 400 грн;
- Посилки до 10 кг – 600 грн;
- Посилки до 30 кг – 1200 грн;
- Вантажі від 30 до 100 кг – 40 грн за кожен кілограм.
Також для клієнтів доступна кур’єрська доставка Nova Post на будь-яку адресу по всій Латвії. Викликати кур’єра можна через сайт та мобільний додаток. Доставка або забір відправлення кур’єром із адреси – сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг або +250 грн за кожні 100 кг.
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