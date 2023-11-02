«Укрпошта» готує підвищення тарифів на 30% – що може подорожчати

«Укрпошта» готує підвищення тарифів на 25-30%. Які послуги можуть подорожчати.

Національний поштовий оператор «Укрпошта» зібрався підвищити тарифи на доставку листів та листівок одразу на 25-30%. Плани пояснюють тим, що ціни на ці відправлення не переглядалися вже два роки – з початку грудня 2021 року.

Про це свідчить проєкт, опублікований на сайті Федерації профспілок України. Остаточне рішення ще не ухвалене – його має затвердити профільна нацкомісія (НКЕК), передає НСН.

Проте вже відомо, які тарифи просить запровадити «Укрпошта». Розцінки такі:

на внутрішні прості листи (без відстеження) без оголошеної цінності та листівки масою до 50 г – 18 грн з ПДВ (15 грн без ПДВ), що на 3,6 грн вище за нинішній тариф (14,4 грн з ПДВ);

на внутрішні реєстровані (рекомендовані, з відстеженням) листи без оголошеної цінності та листівки масою до 50 г – до 36 грн з ПДВ (30 грн без ПДВ), що 2,4 грн вище від чинного тарифу (27,6 грн з ПДВ).

В «Укрпошті» аргументували необхідність підвищити тарифи на 25% для простих листів та на 30,4% для листів із трекінгом підвищенням власних витрат.

При цьому в компанії запевняють, що собівартість послуг зросла сильніше, ніж запропоновано підняти ціни на них – на 39,6% та 40,4% відповідно.

Раніше ми писали, що «Нова пошта» відкрила відділення у Латвії.

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