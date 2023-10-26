Тарифи на електроенергію та газ з 1 листопада: скільки в Україні коштуватиме кубометр та кВт*год.

В Україні у листопаді кВт*година електроенергії коштуватиме 2,64 грн. При цьому за кубометр газу більшості українців доведеться сплачувати 7,96 грн.

Про це пише НСН з посиланням на матеріал OBOZ.UA.

Тарифи на електроенергію

З двозонним лічильником тариф на електроенергії у листопаді (з 23 вечора до 7 ранку) буде вдвічі нижчим.

Тариф на електроенергію в Україні збільшили з липня. Раніше він становив 1,44 грн за споживання до 250 кВт*годину на місяць. Однак, такий тариф не покривав навіть доставку електроенергії. А через масштабні обстріли РФ української енергетичної інфраструктури уряду довелося піти на підвищення тарифів.

Зазначимо, що чинні тарифи можуть переглянути наприкінці опалювального сезону. Окрім електроенергії також можуть змінитися ціни на газ, воду. При цьому у великих містах вартість очищення та доставки води до квартир вища, ніж платять українці.

Якими будуть тарифи на газ

Тариф на газ для більшості українців у листопаді, як і у жовтні, становитиме 7,96 грн за кубометр.

Зазначимо, 98% українців купують блакитне паливо у “Нафтогазу”. Це 12,4 млн. українських сімей. При цьому досі можна вибирати, у кого купувати газ.

Так, вартість кубометра газу у різних компаній становить від 7,7 грн. за кубометр до 9,99 грн. за кубометр.

Тарифи діють до 1 травня 2024 року, тож у жовтні змін не було. Зазначимо, ще у серпні Кабмін продовжив дії спеціальних зобов’язань: компанії, які виробляють опалення та підігрівають воду, зможуть купувати блакитне паливо за зниженою вартістю.

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