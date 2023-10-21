Коли Нафтагаз нарахує борг, навіть якщо вчасно платити за газ

В якому випадку Нафтагаз нарахує борг навіть тим клієнтам, які вчасно платять за газ.

Як передає НСН, про це Нафтогаз повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Коли Нафтагаз нарахує борг за газ

У компанії зазначили, що йдеться про ті ситуації, коли клієнти з якоїсь причини не вказують у платіжках номер особового рахунку.

Що робити, якщо телефонують щодо заборгованості, якої немає? З таким запитанням звернувся клієнт до оператора нашого контакт-центру. Перше, що ми зробили – перевірили зафіксовані показання, а також історію платежів. Виявилось, споживач некоректно оплачував за спожитий природний газ, а саме не вказував в призначенні платежу свій особовий рахунок, розповіли в газопостачальній компанії.

Куди ж потрапляють гроші у таких випадках?

Вони зберігаються на рахунку “до з’ясування”, розповіли в компанії про один із випадків нарахування боргу.

У такому разі слід проводити акт звірки розрахунків. У разі неправильно зарахованих оплат від споживача та при наданні повного пакета документів від платника для перенесення коштів гроші зараховують на особовий рахунок.

Коли ще може виникнути борг

Борг може виникнути, якщо споживач не передає показання.

У такому разі оператор ГРМ передає нам фактично не спожитий обсяг газу, а розрахунковий. У такому разі споживачеві слід передати показання лічильника або викликати контролера ОГРМ та здійснити контрольне зняття показань приладу обліку, додали в компанії.

Зазначимо, щоб не отримати платіжку з помилкою, необхідно самостійно вносити показання лічильника з 28 по 5 число щомісяця. Навіть якщо ви не живете в будинку і не користуєтеся газом, але не хочете його відключати, щомісяця потрібно подавати актуальне показ лічильника (навіть якщо за місяць цифра не змінилася).

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