Чи можливі масові відключення газу взимку – пояснення “Нафтогазу”

Глава “Нафтогазу” Олексій Чернишов зробив прогноз щодо тривалого відключення газу взимку 2023-2024 року через атаки окупантів

Голова правління НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов вважає, що виключати можливість масових відключень у газовій мережі взимку 2023-2024 року не можна.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю LB.ua, повідомляє НСН.

На думку Чернишова, навіть може йтися про відключення міст і регіонів через авіаудари окупантів.

“Безумовно, з наближенням опалювального сезону більш імовірне посилення таких атак. Ми не можемо виключати, що масовані удари здатні призвести до “газового блекауту”, – заявив він

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Чернишов нагадав, що минулого року такі інциденти мали місце. Співробітникам компанії доводилося усувати наслідки “просто під обстрілами”. Адже від їхньої роботи залежало, щоб 200 000 абонентів Донецької області були забезпечені газом.

Тому, незважаючи на ризики, Чернишов запевняє, що компанія “зробить усе”, щоб українці не залишилися без “блакитного палива”.

Як ми розповідали раніше, у МОН повідомили, кого зі студентів можуть мобілізувати

Студентів, які перебувають в академічній відпустці, можуть забрати в армію. Вони підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від призову.

Зазначається, у разі призову студенти мають право на продовження академічної відпустки у зв’язку з мобілізацією. Державники можуть поновитися на навчання із можливістю подальшого переведення на бюджетні місця у разі їх наявності.

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