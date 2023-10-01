Регулятор змінив підхід до нарахування плати за розподіл газу населенню. Ці зміни допоможуть зменшити фінансове навантаження на побутових споживачів.

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу НКРЕКП.

Нарахування плати за розподіл газу по-новому

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з 1 жовтня 2023 року змінює підхід до визначення мінімального розміру річної замовленої потужності для побутових споживачів, яким газопостачання припинено повністю або частково.

У регуляторі пояснили, що відтепер при визначенні мінімальних обсягів річної замовленої потужності враховується виключно функціонуюче газове обладнання побутового споживача, що не було опломбоване.

Як приклад Нацкомісія навела зміну платежу за розподіл природного газу для побутового споживача з комплексним споживанням у Чернівецькій області з опломбованим обладнанням (опалювальний прилад та водонагрівач) та мінімальними обсягами споживання в попередньому газовому році.

Відповідне рішення Нацкомісія прийняла на відкритому засіданні 12 вересня 2023 року.

“Зазначені зміни сприяють зменшенню фінансового навантаження на побутових споживачів, у яких протягом попереднього газового року споживання було на мінімальному рівні”, додали в НКРЕКП.

Нагадуємо, загалом основою для нарахування плати за доставку газу населенню є обсяги споживання блакитного палива за минулий рік. Це принцип так званої “річної замовленої потужності”.

Проте у 2019 році до законодавства внесли положення, відповідно до якого плата за доставку почала нараховуватися навіть тим споживачам, які газом не користувалися. Зокрема, був запроваджений мінімальний платіж за доставку газу. Він розраховувався регулятором виходячи з діючих норм споживання газу, встановлених Міненерго.

Скільки доведеться платити за доставку газу наступного року?

Вартість вашого щомісячного платежу за розподіл протягом 2024 року вирішується саме зараз, пишуть Факти ICTV. Ні, тарифи на розподіл не зміняться. А от обсяг газу, який множать на цей тариф, якраз зміниться. Та як саме – залежить від того, чи вчасно ви передасте показання лічильника в жовтні.

Про актуальні обсяги спожитого газу варто повідомляти щомісяця – з 1 по 5 число – вашому оператору газорозподільних мереж (облгазу чи філії Газмережі). Проте на початку жовтня це особливо важливо. Адже саме з жовтня стартує новий “газовий рік”. Так називають проміжок часу з 1 жовтня поточного року по 30 вересня наступного року.

Як самостійно розрахувати плату за розподіл газу в 2024 році?

Обсяги споживання протягом попереднього газового року беруть для розрахунку суми за розподіл газу на наступний рік.

Тобто, якщо з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року ваш обсяг споживання зменшився, то вже наступного року зменшиться і оплата за доставку газу. І навпаки, якщо обсяг споживання зріс, зростуть і цифри в платіжці.

Тож, щоб вам не нарахували спожите за нормами, котрі можуть бути вищими за реально спожиті кубометри, і таким чином не збільшили плату за розподіл, встигніть передати реальні показання лічильника до 5 жовтня.

Щоб дізнатися суму, яку ви щомісяця будете платити за розподіл у 2024 році, потрібно взяти загальний обсяг споживання газу за минулий газовий рік (з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року). Цю цифру слід помножити на тариф, який визначений для вашого регіону. Нагадаю, що чинні тарифи на розподіл залишаються незмінними.

Отриманий результат поділіть на 12, тобто на кількість місяців. Так ви дізнаєтеся свій щомісячний платіж за доставку газу в 2024 році.

Чи потрібно передавати показання лічильника, якщо не користуєтеся газом?

Так, обов’язково. Щомісяця надсилайте дані, навіть якщо вони не змінилися. Тобто дублюйте попередні цифри. Лише так ваш оператор ГРМ розумітиме, що ви не споживали паливо. Інакше ж вам можуть нарахувати за місяць обсяг за так званими нормами і з’явиться борг.

Якщо ж ви регулярно передаєте показання лічильника й оператор ГРМ бачить нульове споживання, то нараховує так звану мінімальну плату за доставку.

Це – 39 кубометрів на рік для побутових споживачів, які використовують газ тільки для приготування їжі;

126 кубів – для споживачів, які використовують газ для приготування їжі та підігріву води;

і 314 кубів – для споживачів, що використовують газ ще й для опалення.

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