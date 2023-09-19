Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” роз’яснила, як платити за доставку газу – облгазам чи постачальникам
Про це пише НСН, посилаючись на коментарі на сторінці компанії у соцмережі Фейсбук.
“Зараз в інтернеті дуже багато інформації про перехід облгазів до Нафтогазу, тому у мене до вас питання щодо оплати транспортування газу, кому платити, нашому Дніпрогазу, який розподіляє та транспортує газ чи вам, Нафтогазу, ніхто і ніде не надає точної інформації. Ми проживаємо у м.Нікополь ,Дніпропетровській області. За спожитий газ платимо до Нафтогазу. Розподіл?”, – запитала українка.
У компанії відповіли, що в даному випадку за доставку газу потрібно платити оператору ГРС (облгаз), вказуючи особовий рахунок за розподіл при оплаті. Зробити це потрібно до 20 числа кожного місяця, причому можна сплатити в будь-якому банку або фінустанові за реквізитами з платіжки.
Як платити за доставку газу – роз’яснення Нафтогазу
Також у Нафтогазі зазначили, що клієнти можуть платити за газ у терміналах самообслуговування компаній-партнерів.
Окрім оплати у терміналах також можна надрукувати документи.
У терміналах самообслуговування Ощадбанку, ПриватБанку та EasyPay можна отримати:
- акт звірки взаєморозрахунків;
- довідку про відсутність заборгованості;
- рахунок на оплату за спожитий газ.
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