В Україні проводиться повірка лічильників газу. Стало відомо, за яких умов прилад для перевірки не демонтують

Під час війни українців, у яких закінчився строк дії свідоцтв про повірку лічильників на воду, зобов’язали здійснити повірки лічильників протягом 3 місяців після закінчення опалювального сезону. Виключенням становлять лише мешканці окупованих територій та територій, де ведуться активні бойові дії.

Частіше за все, для проведення перевірок, співробітники комунальних служб демонтують лічильники. Про це розповіла експертка-консультантка видання “ГазПравда” Катерина Плотнікова, повідомляє НСН.

Повірка лічильників газу в Україні – за яких умов облгаз може не забирати прилад

Вона пояснила, що така можливість дійсно передбачена законодавством, однак право обирати місце проведення повірки лічильника побутового споживача (незалежно від його права власності) законодавчо закріплено виключно за облгазом.

Облгаз відповідно до своєї технічної можливості, враховуючи економічні чинники, здатність транспортування еталонів та допоміжного обладнання приймає рішення про місце проведення перевірки засобу вимірювань:

або в стаціонарних або пересувних перевірочних лабораторіях;

або прямо на місці експлуатації.

“Якщо облгаз приймає рішення про проведення періодичної перевірки засоби вимірювальної техніки в місці його встановлення (експлуатації), то в даному випадку демонтаж такого лічильника не проводиться”, – зазначила фахівчиня.

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