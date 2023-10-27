“Нова пошта” відкрила відділення у Латвії: скільки коштує доставка

“Нова пошта” відкрила перше відділення у Латвії. Ця країна стала третьою країною Балтії та восьмою країною Європи, де запрацювали представництво та власна кур’єрська доставка компанії. Про це повідомляє пресслужба компанії, передає НСН.

“Нова пошта” відкрила відділення у Латвії

“Перше відділення Nova Post працює щодня за адресою: м. Рига, Tērbatas iela 30, Centra rajons, Rīga, LV-1011. У відділенні можна відправити та отримати документи, посилки та вантажі до 100 кг”, – йдеться в повідомленні.

Скільки коштує доставка

Доставка з України в Латвію – від 5 діб, а вартість складає:

Документи – 250 грн;

Посилки до 2 кг – 400 грн;

Посилки до 10 кг – 600 грн;

Посилки до 30 кг – 1200 грн;

Вантажі від 30 до 100 кг – 40 грн за кожен кілограм;

Також для клієнтів доступна кур’єрська доставка Nova Post на будь-яку адресу по всій Латвії. Викликати кур’єра можна через сайт та мобільний додаток. Доставка або забір відправлення кур’єром із адреси – сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг або +250 грн за кожні 100 кг.

В компанії зазначають, що Nova Post вже відкрила 68 відділень у Латвії, Естонії, Литві, Польщі, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині та Молдові.

Раніше ми писали: Люди почали отримувати посилки від Нової пошти, які вціліли після удару рф (фото, відео)