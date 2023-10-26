Люди почали отримувати посилки від Нової пошти, які вціліли після удару рф (фото, відео)

Українці почали отримувати посилки від Нової пошти, які вцілили після російського удару по терміналу НП на Харківщині. Вони мають сумну особливість.

Про це пише НСН з посиланням на 24 канал.

У соцмережах ширяться повідомлення про те, що Нова пошта почала відправляти посилки, які зберігалися під час удару на терміналі в селі Коротич на Харківщині

Посилки від Нової пошти, які вціліли, викликають сум

Працівники Харківської обласної бібліотеки для дітей дуже чекали на відправлення із книжками. 119 сучасних книжок мали надійти завдяки проєкту “Книжкові гранти”. І вони надійшли, але бібліотекарі ледь стримували сльози.

“Червоно-чорна наліпка Нової пошти свідчила: “Ця посилка вціліла після ракетного удару. 21.10.2023. Харків”, ідеться в повідомленні бібліотеки.

Нова пошта маркує ті відправлення, які вціліли після ракетного удару. На кожній такій посилці буде карта України, а Харків на ній позначено логотипом компанії – літерою “Н”. Червоні лінії, що відходять від літери, символізують, що вся Україна тужить за загиблими у Харкові.

Також компанія змінила своє лого в соцмережах зі звичного червоно-білого кольору на жалобний чорно-білий. Там повідомляли, що вцілілі посилки почнуть відправляти з понеділка 23 жовтня – і от вони доходять до адресатів.

Бібліотекарі пообіцяли, що також промаркують отримані книги – щоб ми пам’ятали цю трагедію.

“На знак пам’яті про загиблих у Коротичі, про ціну, яку змушена платити Україна, ці книги будуть марковані такою самою наліпкою. Така довгоочікувана посилка, а на душі так важко…”, підсумували вони.

Під дописами людей у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, “Нова пошта” залишає коментар:

“Так виглядає українська незламність. Конвертуємо нашу лють у донати. Пакуємо і далі наше небо тут”.

Ідеться про ініціативу компанії “Запакуй небо – прокачай ППО”, у рамках якої збирають 330 мільйонів гривень на посилення української протиповітряної оборони.

Російський удар по Новій пошті: українцям почали приходити посилки, які вціліли Відео

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