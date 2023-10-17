Як отримати компенсацію за втрачену посилку на пошті – поради

У процесі доставки посилки може статися її втрата. За якої умови можна отримати компенсацію за втрачену посилку

У разі втрати посилки компенсацію можна буде отримати лише у разі зазначення оголошеної цінності пересилання при відправці.

Про це розповіли у Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та послуг поштового зв’язку (НКЕК), передає НСН.

Там зазначили: у такому разі 1% від оголошеної цінності відправлення додається до базового тарифу.

“У разі втрати такого відправлення оператор має відшкодувати збитки у розмірі суми оголошеної цінності відправлення. А також вартості послуги поштового зв’язку та штрафу у розмірі 50% вартості послуги”, – йдеться у повідомленні.

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Що робити при втраті посилки

Для пошуку втраченої посилки відправник або адресат повинні подати поштовому оператору відповідну заяву. Також можна звернутися на “гарячу лінію” оператора:

по телефону;

у месенджерах.

“Під час подання заяви безпосередньо у відділенні оператора відправник або адресат повинен пред’явити документ, що засвідчує особу. А також розрахунковий документ – квитанцію про оплату пересилання”, – зазначили у НКЕК

При цьому там наголосили: ідентифікація реєстрованих поштових відправлень здійснюється за допомогою штрихового кодового ідентифікатора – 13 значного номера, який зазначається у квитанції під час замовлення послуг. Без нього відстежити відправлення неможливо. Відповідно знайти посилку при втраті буде дуже складно.

Тарифи на посилки за кордон зміняться

Водночас “Укрпошта” підписала домовленості з низкою країн щодо зниження тарифів на відправлення. Офіційно список поки не розкривається, але очікується, що до нього увійдуть як мінімум Канада, США та Велика Британія.

Крім того, на поштовому конгресі 191 країна Всесвітнього поштового союзу проголосувала за підтримку України та створення Фонду солідарності, який допоможе відновлювати зруйновану війною поштову інфраструктуру. За словами Смілянського, цю подію можна назвати історичною.

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