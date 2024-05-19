Аграрії в 5 областях отримають безкоштовно насіння соняшника. Йдеться про прифронтові і постраждалі від війни регіони.

Про це повідомляють у Мінреінтеграції, передають Новини України – НСН.

Допомогу пропонують фермерам, які раніше подавали заявки через Державний аграрний реєстр (ДАР) на одержання насіння кукурудзи, проте для них не вистачило запасів вказаної культури.

Аграрії 5 областей отримають безкоштовно насіння соняшника

До 40 посівних одиниць (одна посівна одиниця – це 150 тисяч насінин) соняшника зможуть отримати агровиробники, що обробляють від 5 до 500 гектарів у таких областях:

Дніпропетровська,

Київська,

Сумська,

Харківська,

Чернігівська.

Увага! Подавати нову заявку через ДАР не потрібно. Організатори самі контактуватимуть із тими, хто подавав заявки на отримання насіння кукурудзи.

Загалом компанія «Лідеа Україна» через Програму USAID АГРО передасть аграріям 2858 посівних одиниць соняшника. Організацію доставки забезпечить Всеукраїнська асоціація громад.

За попередніми прогнозами, урожай, зібраний із безоплатно наданого насіння, принесе аграріям приблизно 360 мільйонів гривень виторгу. Це сприятиме відновленню агровиробництва у постраждалих від війни громадах.

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