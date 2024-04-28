Як швидко проростити насіння огірків – цей перевірений спосіб дійсно працює

Швидко проростити насіння огірків допоможе перевірений спосіб, який дійсно працює. Для цього знадобиться тирса. Але не будь-яка. Розповідаємо, що і як треба зробити.

Досвідчені городники знають, що огірки спочатку пророщують з насіння, потім пересаджують у стаканчики, а вже після цього, коли дозволяє погода і ґрунт гарно прогріється, можна переміщувати розсаду на город.

Як швидко проростити насіння огірків

Використання тирси при пророщуванні насіння огірків дозволяє берегти кореневу систему рослинок. Тирса не може її пошкодити. Крім того, вона не містить потенційно шкідливих патогенів, які можуть стати причиною різноманітних хвороб.

Але для пророщування підійде не будь-яка тирса. Зокрема, категорично заборонено використовувати сировину, яка пройшла обробку клейовими матеріалами.

Пророщування насіння огірків: алгоритм дій

Ємність, де будемо пророщувати насіння, слід наполовину заповнити тирсою.

Далі наливаємо на тирсу гарячу воду. Тирса має розбухнути і охолонути.

Тепер слід розім’яти розбухлу тирсу і розрівняти руками.

Розкласти на теплу вологу тирсу насіння, а зверху присипати сухою тирсою.

Ємність слід накрити плівкою або ж склом і залишити у теплому місці.

Коли насіння проросте і «проклюнуться» перші паростки, накриття можна зняти. Ємності переставляємо на добре освітлене підвіконня. Через декілька днів молоді рослинки можна буде пересадити у стаканчики, аби вони ще підросли.

І тільки після цього можна висаджувати огірки у відкритий ґрунт. Зазвичай це роблять наприкінці квітня. Але якщо ви не встигли, то можна висадити і пізніше. Весь травень у вашому розпорядженні.

Важливо пам’ятати, що огірки люблять тепло і можуть замерзнути, якщо поспішити з висадкою на городі. Необхідно, щоб температура повітря була вдень 20-30 градусів тепла, а вночі – 10-15.

Згідно з місячним календарем, у травні сприятливі дні для висадки огірків: 6, 13, 14, 15, 17, 22-24 числа.

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