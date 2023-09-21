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Укрзалізниця переглянула правила продажу частини квитків – що потрібно знати

Журналіст
Укрзалізниця переглянула правила продажу частини квитків – що потрібно знати
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Укрзалізниця ухвалила рішення переглянути правила продажу частини квитків на потяги. Йдеться про централізовані замовлення квитків для десяти та більше осіб

Тепер усі групові замовлення оформлятимуться лише в електронному форматі.

Про новацію розповідає НСН з посиланням на повідомлення Укрзалізниці.

Замовлення на групові перевезення приймають на офіційному порталі за посиланням. Зазначено, що спочатку на сайті проводиться збір заявок, а потім вони автоматично виставляються у чергу. Організатор поїздки має можливість відстежити статус заявки.

Після підтвердження заявки слід надати квитанцію про оплату протягом 24 годин. В іншому випадку бронь анулюється.

Укрзалізниця переглянула правила продажу частини квитків Укрзалізниця переглянула правила продажу частини квитків – що потрібно знати

До каси Укрзалізниці тепер можна не звертатися, це потрібно лише для отримання замовлених квитків. Бронювання та оплата здійснюються у віддаленому режимі. Перехідний період триватиме два тижні, протягом яких у касах прийматимуться заявки на групові перевезення.

Раніше, щоб оформити групові квитки, потрібно було двічі звертатися до кас вокзалів: спочатку для ручного заповнення заяви та попереднього резервування, а потім щоб здійснити оплату послуги. Зворотний зв’язок щодо оновленого сервісу залізничники традиційно приймають в усіх каналах зв’язку: через застосунок, чат-боти, гарячу лінію 0 800 503 111 та e-mail service@uz.gov.ua.

Укрзалізниця разом із європейськими компаніями модернізує локомотиви

Голова правління національного перевізника Євген Лященко повідомив, що є потреба у нових локомотивах. Буде збільшено обсяги операцій із капітального оновлення на власних заводах. Також розроблено програми з модернізації. Технічна команда Укрзалізниці проводить зустрічі з різними компаніями в Європі.

“Вже є зрозумілі проекти щодо модернізації маневрових локомотивів ЧМЕ3, магістральних тепловозів 2ТЕ10М та 2М62. Це також можуть бути спільні проекти з великими європейськими компаніями”, – зазначив Лященко.

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