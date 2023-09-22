Укрпошта та monobank запустили акцію, яка дозволяє клієнтам поштового оператора отримати знижку на доставку посилок у розмірі 25%

Про це повідомила прес-служба компанії, інформує НСН.

Так, мінус 25% на доставку Укрпошти можна отримати, розрахувавшись карткою monobank від Visa. При цьому знижка надаватиметься автоматично.

Українці, які не мають карти monobank від Visa можуть замовити її у додатку mono та отримати у відділенні Укрпошти.

Як повідомляється, акція поширюється на відправлення Україною і діятиме з 20 вересня по 31 жовтня.

monobank та Укрпошта запустили нову акцію – як отримати знижку на доставку посилок

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