До 80 тисяч євро – які країни Європи пропонують грошову винагороду за переїзд

Багато країн Європи пропонують грошову винагороду за переїзд. Які саме міста хочуть залучити нових жителів та які умови.

Про це повідомляє НСН з посиланням на EuroNews.

Деякі райони стикаються з проблемою старіння населення, оскільки молодь перебирається у великі міста чи свідомо вибирає не мати дітей.

Щоб боротися з цим, деякі місцеві органи влади заохочують іноземців до переселення, надаючи гранти на переїзд і грошових виплат.

Швейцарія

Зокрема, у швейцарських Альпах населення міста Альбінен становить трохи більше двох сотень мешканців. Отже, невеликий муніципалітет пропонує сім’ям 50 тисяч євро, щоб вони переїхали туди.

Як зазначається, село з дивовижними краєвидами розташоване на гірському схилі. Так, дорослі до 45 років можуть отримати близько 25 тисяч євро за переїзд плюс 10 тисяч євро на дитину.

Ініціатива доступна лише громадянам Швейцарії або іноземцям, які прожили в країні достатній період часу, щоб отримати дозвіл на проживання.

Іспанія

Понга – містечко на північному заході Іспанії з населенням у шість сотень людей. Там готові заплатити мешканцям Британії по 3 тисячі євро кожному за еміграцію. Таку ж суму можна отримати додатково за народжену там дитину. Проте є одна умова: британці мають прожити у Понгу щонайменше 5 років.

Тим часом іспанське село Рубіа, розташоване в регіоні Галісія, виплачуватиме емігрантам до 150 євро на місяць. Пропозиція орієнтована на сім’ї з дітьми, адже влада прагне збільшити кількість учнів у місцевих школах.

Італія

Калабрія, розташована на південному заході Італії, налічує близько двох тисяч жителів. За переїзд туди можна одержати 28 тисяч євро.

Як зазначається, охочі подати заявку мають бути у віці до сорока років та переїхати протягом 90 днів після її прийняття. Крім того, емігранти повинні розпочати бізнес або отримати роботу в секторі, який найбільше потребує працівників. До нього увійшли ресторани, готелі, пансіонати та магазини.

У свою чергу, острів Сардинія в Італії готовий запропонувати людям 15 тисяч євро за переїзд.

Для того, щоб отримати право на грант, вам доведеться переїхати до муніципалітету з населенням менше трьох тисяч осіб. Гроші також повинні використовуватися для покупки чи ремонту будинку. Грант не може перевищувати половини загальної вартості.

Ірландія

Тим часом Ірландія пропонує щедрі грошові винагороди людям, які бажають переїхати на один з віддалених островів країни. Ця ініціатива є частиною урядової політики “Наші живі острови”, спрямованої на збільшення населення 30 громад, не з’єднаних з материком мостами та відрізаних припливами.

Так, у рамках проекту уряд Ірландії виплатить новим мешканцям понад 80 тисяч євро. Емігрантам потрібно придбати нерухомість на одному з островів.

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