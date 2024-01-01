На Дніпропетровщині зникне місто Синельникове: мешканці обирають нову назву для нього. Про це НСН повідомляє, посилаючись на Синельниківську міську раду. Зараз влада проводить консультації з громадськістю.

Зазначається, що це вже другий етап консультацій. І він почався 29 грудня 2023 року. В ході першого етапу визначили найбільш бажані назви. А тепер слід обрати з них якусь одну.

Ось які назви замість Синельникового пропонуються:

Залізничне (пов’язане з історією виникнення міста).

Ріднопіль (Ейгенфельд – перше поселення людей на території сучасного м.Синельникове. У перекладі з німецької «Ейгенфельд» – «рідне поле»).

Січеслав (Дніпропетровщина – колиска козацтва).

Любомир (любов і мир).

Придніпровськ (місто, розташоване поблизу обласного центру).

Свою пропозицію щодо нової назви міста можна надати один раз шляхом:

заповнення Google -форми: https://forms.gle/vYSBSbm5K4BvvL3g9;

направлення відповіді на електронну пошту: info@sinmr.dp.gov.ua;

у письмовій формі до виконавчого комітету міської ради;

зателефонувавши за номерами: (05663) 4 3561, (073) 268 7068.

Телефони “гарячої” лінії: (073) 268 7143, (073) 268 7144.

За підсумками ІІ етапу, пропозицію щодо перейменування міста робоча група подасть на розгляд депутатів Синельниківської міської ради.

А потім своє рішення депутати направлять до Верховної Ради України, яка і ухвалить остаточну назву міста.

Зазначимо, що в коментарях у Фейсбуці, де оприлюднено допис, люди не дуже підтримують ідею перейменування.

Місто Синельникове – чому так називається?

Нагадаємо, місто Синельникове знаходиться на Дніпропетровщині. Це великий залізничний вузол, який знаходиться на схрещенні двох залізничних магістралей: Донбас — Криворіжжя та Москва — Сімферополь. Місто бере свій початок із однойменної залізничної станції, яка з’явилася тут у 1868–1869 роках. А називалася вона Синельникове на честь намісника Івана Максимовича Синельникова, якому належала тоді ця територія.

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