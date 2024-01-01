На Дніпропетровщині зникне місто Синельникове: мешканці обирають нову назву для нього. Про це НСН повідомляє, посилаючись на Синельниківську міську раду. Зараз влада проводить консультації з громадськістю.
Зазначається, що це вже другий етап консультацій. І він почався 29 грудня 2023 року. В ході першого етапу визначили найбільш бажані назви. А тепер слід обрати з них якусь одну.
Ось які назви замість Синельникового пропонуються:
- Залізничне (пов’язане з історією виникнення міста).
- Ріднопіль (Ейгенфельд – перше поселення людей на території сучасного м.Синельникове. У перекладі з німецької «Ейгенфельд» – «рідне поле»).
- Січеслав (Дніпропетровщина – колиска козацтва).
- Любомир (любов і мир).
- Придніпровськ (місто, розташоване поблизу обласного центру).
Свою пропозицію щодо нової назви міста можна надати один раз шляхом:
- заповнення Google -форми: https://forms.gle/vYSBSbm5K4BvvL3g9;
- направлення відповіді на електронну пошту: info@sinmr.dp.gov.ua;
- у письмовій формі до виконавчого комітету міської ради;
- зателефонувавши за номерами: (05663) 4 3561, (073) 268 7068.
Телефони “гарячої” лінії: (073) 268 7143, (073) 268 7144.
За підсумками ІІ етапу, пропозицію щодо перейменування міста робоча група подасть на розгляд депутатів Синельниківської міської ради.
А потім своє рішення депутати направлять до Верховної Ради України, яка і ухвалить остаточну назву міста.
Зазначимо, що в коментарях у Фейсбуці, де оприлюднено допис, люди не дуже підтримують ідею перейменування.
Місто Синельникове – чому так називається?
Нагадаємо, місто Синельникове знаходиться на Дніпропетровщині. Це великий залізничний вузол, який знаходиться на схрещенні двох залізничних магістралей: Донбас — Криворіжжя та Москва — Сімферополь. Місто бере свій початок із однойменної залізничної станції, яка з’явилася тут у 1868–1869 роках. А називалася вона Синельникове на честь намісника Івана Максимовича Синельникова, якому належала тоді ця територія.
Раніше ми повідомляли: Новомосковська більше не буде: на Дніпропетровщині проголосували за нову назву міста