Окупанти хочуть запустити блоки ЗАЕС до її 40-річчя, це може призвести до катастрофи – Greenpeace

Окупанти хочуть запустити блоки ЗАЕС (декілька або принаймні один) до її 40-річчя. Це може призвести до ядерної катастрофи. Про таке заявив спеціаліст з питань ядерної енергетики Greenpeace Шон Берні на пресконференції, присвяченій двом рокам окупації ЗАЕС, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає НСН.

Участь у заході також взяв заступник голови Запорізької облдержадміністрації Євген Мироненко.

Шон Берні наголосив, що заразнайбільший виклик – спроби росіян перевести ядерні блоки в робочій стан.

Це особливо небезпечно саме зараз. По-перше, поблизу станції точаться бойові дії, росіяни тримають зброю неподалік від ядерних об’єктів. По-друге, знищення греблі Каховської ГЕС призвело до дефіциту води, без якої безпечне функціонування енергоблоків в активному стані є неможливим, – зазначив експерт

Заступник голови ЗОДА Євген Мироненко підкреслив, що дуже важливо, аби Greenpeace та інші міжнародні інституції розповідали західному суспільству про небезпеку окупації АЕС.

Потрібно розповідати про небезпеки, що несуть з собою російські війська. І це не тільки ядерні загрози, а й загрози від фосфорных снарядів, бомб, тощо. Обласна влада разом з відповідними службами розробила план реагування на можливі надзвичайні події, які можуть виникнути через ЗАЕС. Влітку 2023 року пройшли масштабні навчання, де ми відпрацювали плани евакуації людей. Також проводили командно-штабні навчання, удосконалюючи заходи з радіаційної безпеки. Ми усвідомлюємо – поки ЗАЕС контролюють окупанти, ніхто не може бути впевненим в безпеці цього об’єкту, – наголосив посадовець

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