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Окупанти хочуть запустити блоки ЗАЕС до її 40-річчя, це може призвести до катастрофи – Greenpeace

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Окупанти хочуть запустити блоки ЗАЕС до її 40-річчя, це може призвести до катастрофи – Greenpeace

Окупанти хочуть запустити блоки ЗАЕС (декілька або принаймні один) до її 40-річчя. Це може призвести до ядерної катастрофи. Про таке заявив спеціаліст з питань ядерної енергетики Greenpeace Шон Берні на пресконференції, присвяченій двом рокам окупації ЗАЕС, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає НСН.

Участь у заході також взяв заступник голови Запорізької облдержадміністрації Євген Мироненко.

Шон Берні наголосив, що заразнайбільший виклик – спроби росіян перевести ядерні блоки в робочій стан.

Окупанти хочуть запустити блоки ЗАЕС до її 40-річчя, це може призвести до катастрофи – Greenpeace

Це особливо небезпечно саме зараз. По-перше, поблизу станції точаться бойові дії, росіяни тримають зброю неподалік від ядерних об’єктів. По-друге, знищення греблі Каховської ГЕС призвело до дефіциту води, без якої безпечне функціонування енергоблоків в активному стані є неможливим, – зазначив експерт

Заступник голови ЗОДА Євген Мироненко підкреслив, що дуже важливо, аби Greenpeace та інші міжнародні інституції розповідали західному суспільству про небезпеку окупації АЕС.

Окупанти хочуть запустити блоки ЗАЕС до її 40-річчя, це може призвести до катастрофи – Greenpeace

Потрібно розповідати про небезпеки, що несуть з собою російські війська. І це не тільки ядерні загрози, а й загрози від фосфорных снарядів, бомб, тощо.  Обласна влада разом з відповідними службами розробила план реагування на можливі надзвичайні події, які можуть виникнути через ЗАЕС. Влітку 2023 року пройшли масштабні навчання, де ми відпрацювали плани евакуації людей. Також проводили командно-штабні навчання, удосконалюючи заходи з радіаційної безпеки. Ми усвідомлюємо – поки ЗАЕС контролюють окупанти, ніхто не може бути впевненим в безпеці цього об’єкту, – наголосив посадовець

Окупанти хочуть запустити блоки ЗАЕС до її 40-річчя, це може призвести до катастрофи – Greenpeace

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