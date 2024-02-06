Глава МАГАТЕ Гроссі прибув до Києва і поїде на ЗАЕС, аби поговорити з окупантами

Глава МАГАТЕ Гроссі прибув до Києва 6 лютого, де зустрівся з міністром енергетики України і озвучив свої плани, передає НСН.

Про прибуття до Києва Гроссі повідомив у мережі Х.

Раніше в МАГАТЕ анонсували, що Гроссі також відвідає Запорізьку АЕС в Енергодарі, яка перебуває під контролем російських окупантів.

У Києві Гроссі зустрівся з міністром енергетики України Германом Галущенком.

Напередодні мого візиту на ЗАЕС я радий зустрітися з міністром енергетики Германом Галущенком, в.о. голови Держатомрегулювання Олегом Коріковим і президентом “Енергоатому” Петром Котіним й обмінятися думками про українські АЕС, – написав глава агентства, наголосивши, що МАГАТЕ “й далі неухильно підтримує безпеку і надійність цих об’єктів”

Глава МАГАТЕ Гроссі прибув до Києва

Анонсуючи поїздку Гроссі до Енергодара, у МАГАТЕ зазначали, що Гроссі вчетверте перетне лінію фронту для відвідування ЗАЕС. Там він має намір, зокрема, поговорити про персонал станції, порушить питання кадрового забезпечення ЗАЕС і зробить запит на додаткову інформацію про нову заяву підприємства щодо недопущення на станцію з 1 лютого співробітників без російського громадянства.

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