Якби МАГАТЕ хотіло, воно б вже 300 разів прибрало росіян з ЗАЕС. Так вважає полковник запасу ВСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Про це він сказав у щоденному військовому обзорі для 24 каналу, передає НСН.

МАГАТЕ знову висловило стурбованість через те, що росіяни заново замінували периметр ЗАЕС. Насправді, на думку аналітика, якби МАГАТЕ мало бажання, вже давно зробило б так, щоб окупантів на ЗАЕС не було.

Якби МАГАТЕ захотіло прибрати росіян з території ЗАЕС, то воно б 300 разів це зробило, зупинивши контракти і допуски ‘Росатому’ на станції, що будуються в Туреччині та Угорщині. Жодного російського солдата не залишилося б там, жодної міни, бо це втрачені мільярди доларів для Росатома, — зауважив військовий експерт

Світан зазначив, що ніхто звільняти станцію взимку не буде. Навесні ж можуть плануватися певні операції, у тому числі й із прямою висадкою десанту, тому росіяни ‘убезпечили’ себе, знову замінувавши станцію.

Ядерна безпека – це те, чим має займатися МАГАТЕ, яке любить цілуватися з Путіним, – сказав полковник

Давно б прибрало росіян з ЗАЕС, якби хотіло: відео

Якби МАГАТЕ хотіло, вже 300 разів би прибрало росіян з ЗАЕС – Світан

Нагадаємо, Окупанти знову встановили протипіхотні міни на ЗАЕС – МАГАТЕ

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Про успішні операції України на території Росії

Також Світан прокоментував останні успішні операції українських спецслужб на території Росії.

Зокрема, влучання у нафтобазу на Брянщині, яке викликало дуже серйозне займання.

На думку експерта, удари по таким об’єктам дуже важливі, адже паливо – це ‘кров’ армії.

У російської армії величезне споживання палива. Це одне з перших завдань. Хотілося б ще більше таких якісно виконаних завдань. ГУР відпрацювало. Розвідали, дорозвідували, уточнили, виконали бойове завдання, а потім ще й контрольним прибили цю базу, — наголосив Світан

За словами льотчика-інструктора, БПЛА, які виконують удари по російських об’єктах, переважно летять 500 – 700 кілометрів. Є БПЛА, яким безпосередньо управляє людина-оператор і спрямовує дрон точно на мету. Пуски таких дронів можуть відбуватися і з території Росії, бо немає сенсу дрону долати більшу відстань з території України.

Простіше зайти групою на територію Росії або використовувати прихованих агентів на території Росії, партизанські загони, ставити певні завдання силам національного опору, оскільки їх у Росії достатньо, щоб виконувати такі заходи, – наголосив полковник запасу ЗСУ.

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