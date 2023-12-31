Бєлгород 30 грудня пережив те, що Україна переживає щодня – усе про ситуацію (фото, відео)

Бєлгород 30 грудня пережив те, що Україна переживає щодня через розв’язану росією війну у нашій державі. Вибухи, пожежі, руйнування, крики від болю і страху, вбиті і поранені люди. 10 років мешканці рф вперто «не помічають» ні жертв серед мирних мешканців в Україні, ні стертих з лиця землі цілих міст. А коли почало «прилітати» по ним і війна перекидається на їх територію, волають про «тероризм».

НСН розповість все, що відомо про ситуацію у Бєлгороді, реакцію у рф і світі на події там станом на ранок 31 грудня.

Отже, 30 грудня в Бєлгороді все вибухало і палало. У мережі з’явилися десятки відео, де перелякані росіяни падають на землю, кричать, шукають укриття. А укриття, до речі, зачинені. Де горять машини і будинки, виють сирени, летить бите скло, несуться швидкі, поліція та пожежні машини, на землі лежать тіла. Так виглядає війна. Ми це, на жаль, добре знаємо.

Бєлгород 30 грудня виглядав так: фото, відео

Реакція росії і світу на події у Бєлгороді

Російська влада одразу звинуватила в обстрілах Україну, щоправда, визнавши, що на Бєлгород падали уламки ракет, збитих їхньою ППО.

За інформацією Міноборони росії, з боку ЗСУ нібито було завдано невиборчого комбінованого удару по Бєлгороду двома ракетами «Вільха», а також реактивними снарядами РСЗВ «Vampire» чеського виробництва.

Також тут повідомили, що засобами ППО були збиті ракети «Вільха» та більшість снарядів РСЗВ «Vampire». Проте кілька реактивних снарядів та касетні частини від збитих ракет «Вільха» впали у місті. Що і спричинило жертви та руйнування.

Станом на ранок 31 грудня російська влада повідомляє про 22 загиблих і 109 поранених у Бєлгороді.

Через події у Бєлгороді про скасування святкових феєрверків заявили у Владивостоці, Благовіщенську, Петропавловську-Камчатському, Вілючинську, Палані та Магадані.

Ще вчора росія терміново скликала засідання Ради безпеки ООН, перед цим заявивши, що Україна здійснила обстріл Бєлгорода за допомогою Чехії та Британії, які нібито надали українцям відповідну зброю. Країна-агресорка вимагала присутності посла Чехії при ООН на засіданні.

Зазначимо, що Чехія не стала брати участь в екстреному засіданні Ради безпеки ООН.

Про це 30 грудня повідомив чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський у Twitter.

Ми не дозволимо росії викликати нас будь-куди. Чехія не служитиме отруєній брехнею пропаганді агресора. Коли росія захоче обговорити виведення своїх окупаційних військ на Радбезі, ми з радістю прийдемо, – заявив він

А Британія заявила, що відповідальність за смерть росіян у Бєлгороді несе виключно російський диктатор Володимир Путін.

Про таке сказав політичний координатор постійного представництва Великої Британії при ООН Том Фіппс на засіданні Ради Безпеки ООН.

Якщо Росія хоче, щоб когось звинуватили в загибелі росіян у цій війні, то слід починати з президента Путіна. Президент Путін несе відповідальність за відправлення багатьох тисяч російських військовослужбовців на безглузду смерть, – сказав Фіппс

Він також заявив, що Росія, не зумівши перемогти Україну у військовому відношенні, перейшла до “невибіркових нападів на цивільне населення”.

Таку ж позицію озвучила і Франція.

На думку постпреда Франції Ніколя де Рів’єра, якби “Росія не вторглася в Україну в порушення Статуту ООН, якби її війська не були присутні на українській землі, якби вона протягом багатьох місяців щодня не обстрілювала українські міста й села”, то не було б потреби скликати Радбез.

А представник місії США при ООН Джон Келлі висловив думку про те, що росіяни мають усвідомлювати дійсну ціну, яку вони платять за участь своєї країни у війні з Україною.

Зокрема, він сказав, що звичайні росіяни також «несуть тягар жорстокої війни, розпочатої Кремлем».

Подібно до того, як ми відкрито обговорюємо це питання тут, Путін також повинен бути чесним зі своїм народом щодо реальної і наростаючої вартості його війни, — сказав Келлі

Він підкреслив, що ціна війни для росіян не обмежується лише сотнями тисяч загиблих на полі бою, зруйнованими сім’ями і багатьма, хто змушений був тікати за кордон від режиму Путіна.

Це також затьмарене економічне майбутнє для тих, хто залишається, — додав дипломат, зазначаючи, що війна, ініційована Путіним, має на меті захоплення суверенної території іншої держави-члена ООН

Україна офіційно не брала на себе відповідальність за удари по Бєлгороду. Представник України Сергій Дворник на засіданні Ради безпеки ООН лише заявив, що поки триває конфлікт, «зростатиме кількість смертей і страждань». А представник Повітряних Сил України Юрій Ігнат звернув увагу на російські заяви про роботу їхньої ППО, яка виявилася вкрай непрофесійною.

Нагадаємо, російські війська ввечері 30 грудня завдали понад шість ударів по Харкову, внаслідок чого є пошкодження цивільної інфраструктури і більше 20 людей отримали поранення. Вночі удари по Харкову повторилися – обійшлося без постраждалих.

Ми продовжуємо стежити за ситуацією.

P.S. Станом на момент публікації цього матеріалу у Бєлгороді запущено сирену ракетної небезпеки. Усіх мешканців просять спуститися в укриття.

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