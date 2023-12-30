Окупанти обстріляли Харків – щонайменше 8 поранених, пошкоджені будинки

Ввечері 30 грудня російські окупанти обстріляли Харків, пошкоджені цивільні об’єкти, є поранені.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що по місту було більше шести ударів, передає НСН.

Зокрема, росіяни вдарили по центральній частині Харкова.

Наразі відомо про 8 постраждалих, усі вони госпіталізовані. Чотири особи – стан середній, 4 – у легкому стані.

Окупанти вдарили по центральній частині міста Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинків, магазинів та інших громадських місць, транспорту. Виключно цивільна інфраструктура! Усі служби працюють на місці, написав у Телеграм Синєгубов.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що руйнування серйозні.

Приліт у житловий будинок в центрі міста. Серйозні руйнування, пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Є ще руйнування цивільної інфраструктури. Подробиці згодом, написав він у Телеграм.

Пізніше Терехов додав:

Попередньо – загиблих немає. Маємо на даний момент 14 постраждалих. За попередньою інформацією – 5 вже у лікарні.

Доповнено: о 20.30 Синєгубов повідомив, що вже госпіталізовані 8 осіб.

Серед постраждалих внаслідок удару окупантів по багатоквартирному житловому будинку – хлопець 16 років, госпіталізований із уламковими пораненнями до лікувальної установи, стан – середній. Медики надають всю необхідну допомогу, написав він.

Також повідомляється, що зазнав пошкоджень готель Kharkiv Palace, який розташований поблизу площі Свободи у Харкові.

Про це повідомляє керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков.

Російські військові з території Білгородської області завдали ракетного удару по центру Харкова, це ракети типу “С-300”. Внаслідок цього ракетного удару пошкоджений готельний комплекс Kharkiv Palace, він частково зруйнований, сказав керівник прокуратури.

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