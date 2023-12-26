З’явилося відео моменту удару по НОВОЧЕРКАСЬКУ і стало відомо, що там так сильно вибухало

З’явилося відео моменту удару по НОВОЧЕРКАСЬКУ і стало відомо, що там так сильно детонувало, передає НСН.

З’явилося відео моменту удару по НОВОЧЕРКАСЬКУ

Відео моменту ураження українськими військовими великого російського десантного корабля публікують у мережі.

А Телеграм-канал «Кримський вітер» оприлюднив фото того, що залишилося від «Новочеркаська».

Ви бачите ‘Новочеркаськ’ на сьогоднішньому фото порту Феодосії? І ми не бачимо. А він є. Ось ці напівзанурені останки навпроти портових кранів. До речі, ліворуч, там де вчора стояв буксир МБ-304, теж була якась пожежа, – йдеться у коментарі до фото нижче

Що там так сильно детонувало?

На борту знищеного вночі великого десантного корабля флоту РФ “Новочеркаськ” у тимчасово окупованому Криму були боєприпаси. Про це заявив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свободи.

Такий вибух зумовлений не просто підривом чогось незначного. Це детонація боєприпасів, – сказав він

Юрій Ігнат пояснив, що великий десантний корабель використовується для перевезення військової техніки та озброєння з особовим складом.

За його словами, корабель “Новочеркаськ” війська РФ могли використовувати для перевезення військового вантажу в порти тимчасово окупованих територій, зокрема на Запорізькому напрямку.

Також він міг перевозити до Феодосії боєприпаси, зокрема “Шахеди”. Наразі такої інформації немає, але будемо сподіватися, що якомога більше цих засобів вибухнуло цієї ночі, – зазначив представник Повітряних Сил

Відповідаючи на запитання, якими саме засобами, ракетами поцілили по російському кораблю “Новочеркаськ”, Ігнат сказав: “Крилатими”.

А що тут конкретизувати? У нас не так багато цих засобів на озброєнні, які нам передали партнери”, – заявив він в ефірі “Радіо Свобода. Ранок”

Ігнат нагадав, що Україна має ракети Storm Shadow і Scalp на озброєнні.

Також Юрій Ігнат спростував інформацію російської пропаганди про нібито знищення двох українських бомбардувальників Су-24М під час нічної атаки на Крим. Він заявив, що це не відповідає дійсності.

Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що внаслідок військової операції знищено великий десантний корабель “Новочеркаськ” зі складу флоту РФ.

Ще новини України і світу: 33 БПЛА атакували росію – вибухало біля військового аеродрому (відео)