Нічна повітряна атака на Україну 26 грудня – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака на Україну 26 грудня. Запускав «шахеди». НСН розповість все, що відомо про це станом на даний момент.

Інформація від Повітряних Сил

Із 18.30 25 грудня по 03.00 26 грудня 2023 року противник атакував з південно-східного напрямку ударними БпЛА типу «Shahed», – повідомляють Повітряні Сили.

Усього зафіксовано пуски 19 «шахедів» із районів Балаклава – Крим та Приморсько-Ахтарсь – рф.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА «Shahed-136/131» у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

Близько 02.30 26 грудня тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту рф «Новочеркаськ» в районі Феодосії. Результат – «на ліцо»! – додали у Повітряних Силах

Раніше ми писали про цю успішну операцію ЗСУ ТУТ.

Нічна повітряна атака на Україну 26 грудня: ситуація в регіонах

У ніч на вівторок, 26 грудня, внаслідок російської атаки безпілотниками зафіксоване влучання на території інфраструктурного об’єкта в Одеській області, а також пошкоджено промисловий об’єкт на Миколаївщині. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

За попередніми даними, обійшлося без потерпілих.

В Одеському районі ворог влучив по відкритій території одного з інфраструктурних об’єктів. Пожежу, що виникла, оперативно ліквідовано. На Миколаївщині влучанням у промисловий об’єкт пошкоджено складські будівлі, – йдеться у повідомленні

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