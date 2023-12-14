Нічна повітряна атака 14 грудня: 42 шахеди, 6 ракет, 11 постраждалих – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова масована нічна повітряна атака 14 грудня. Вона почалася ще з вечора 13 грудня. Більшість ворожих цілей вдалося збити, але є влучання і постраждалі. Серед них діти. НСН розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал доповнюється.

Що говорять у Повітряних Силах

У ніч на 14 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА та зенітними керованими ракетами С-300.

Шість ЗКР випущено близько опівночі з тимчасово окупованої Херсонщини у напрямку Миколаївської та Херсонської областей.

Ударними БпЛА «Shahed-136/131» противник почав атакувати з 19.00 13 грудня. Пуски здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда – Крим та Приморсько-Ахтарськ – рф. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих ударних БпЛА.

Основний напрямок удару – Одещина.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України.

Цієї ночі захисникам неба вдалось збити 41 із 42 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131». Переважну більшість – в Одеській області.

Нічна повітряна атака 14 грудня: ситуація в регіонах

Нічна повітряна атака 14 грудня: ситуація в регіонах

Одещина

На Одещині є руйнування і постраждалі. Виникли пожежі. Рятувальники працюють на місці влучання.

Внаслідок обстрілів виникло загоряння легкового автомобіля та господарчої споруди. 11 поруч розташованих будівель зазнали пошкоджень.

За попередніми даними: на місці виклику постраждало 11 осіб, з них 3 дитини, після огляду працівниками медичної служби до лікарні з тілесними ушкодженнями госпіталізовано 5 осіб, з них 3 дитини.

На місці встановлено мобільний пункт обігріву, з постраждалими та мешканцями працюють психологи ДСНС, підвезення їжі та теплих речей організовано Червоним Хрестом.

Від ДСНС залучено 8 одиниць техніки та 30 рятувальників.

Інформація оновлюється.

Херсонщина

Вночі окупанти завдали ракетного удару по Херсонському району, загинула 1 людина. Зруйновано будівлю амбулаторії, приватний будинок, гараж.

Коментар ОК “Південь”

В ОК «Південь» теж прокоментували атаку.

Щонайменше 32 “шахеди” було збито над Одеською областю. Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк.

За словами Гуменюк, загалом цієї ночі окупанти випустили по Одещині, Миколаївщині та Херсонщині 39 БпЛА. Усі вони були збиті силами ППО. Однак внаслідок падіння уламків було завдано шкоди цивільному населенню та інфраструктури.

Вона пояснила, що ворог спеціально запускає дрони через житлові квартали та промислові об’єкти. Одним із пріоритетів ворога є припортова інфраструктура.

Внаслідок нічної атаки було пошкоджено декілька будинків в Одесі та є постраждалі. Щонайменше 11 людей отримало поранення, з яких 3 – діти. Загалом до медзакладів доставили 5 людей.

У Силах оборони півдня повідомили, що окупанти запускали безпілотники у декілька хвиль та на різні напрямки. Зокрема, ворог використовував особливості ландшафту та заводив “шахеди” на удар із акваторії Чорного моря.

Окрім того, під час цієї нічної атаки на південь України РФ використовувала не лише безпілотники, а й ракети. За словами Наталії Гуменюк, така тактика не є новою для ворога, адже вони намагаються виснажити українську протиповітряну оборону.

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