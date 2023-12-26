Повітряні Сили України атакували «Новочеркаськ» - все, що відомо (відео)

Повітряні Сили України атакували «Новочеркаськ» – це великий десантний корабель Росії. Інформацію вже підтвердили офіційно. У мережі публікують відео вибухів і пожежі, а також фото наслідків. НСН розповість все, що відомо про це на даний момент.

Вночі Повітряні Сили потопили великий десантний корабель «Новочеркаськ» у Феодосії. Дану інформацію підтвердив командувач ПС ЗСУ Микола Олещук.

За однією з версій, на ВДК були “Шахеди.

Раніше «Новочеркаськ» базувався у Балаклаві під Севастополем, але коли туди стало долітати від ЗСУ, перебазувався східніше — до Феодосії.

Вибух у Феодосії був такої сили, що в навколишніх будинках вибило вікна.

Окупанти в особі Аксенова підтвердили атаку.

Повітряні Сили України атакували «Новочеркаськ»: відео

Також у Феодосії пошкоджено залізничний вокзал.

Приміські поїзди з Феодосії до Джанкою з технічних причин вирушать не від кінцевої станції, а зі станції Айвазовська.

Близько 02.30 26 грудня тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту рф «Новочеркаськ» (в районі Феодосії. Результат – «на ліцо»! – йдеться у повідомленні Повітряних Сил України

До речі! 26 грудня відзначає свій День народження військова ППО чи Війська протиповітряної оборони Сухопутних військ РФ.

Ну що ж, зі святом!

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