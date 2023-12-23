Ведучий 24 Каналу не повернувся в Україну після саміту ЄС

Ведучий 24 Каналу Олексій Печій виїхав з України висвітлювати Саміт Європейської Ради та заявив, що не повернеться додому.

Журналіст Олексій Печій не повернувся до України після завершення саміту Європейської Ради, що відбувся 14-15 грудня у Брюсселі, на який отримав акредитацію.

Він пояснив, що «рівень підтримки України серед західного суспільства змінюється», і тому він вирішив «продовжити інформаційну боротьбу за Україну» за кордоном.

Як передає НСН, про це Печій розповів на своєму YouTube-каналі.

Печій пояснив свій вчинок у майже чотирихвилинному відео, яке він опублікував 22 грудня.

За словами журналіста, «з перших хвилин повномасштабного російського вторгнення він доєднався до інформаційної складової боротьби», і з того часу «провів сотні ефірів та написав десятки статей».

Як далі розповів Печій, під час перебування на саміті у Брюсселі, який проходив 14-15 грудня, він спілкувався з політиками та іноземними колегами, і зрозумів, що Україні бракує «горизонтальної комунікації з західним суспільством».

«Головна мета журналіста полягає не лише у донесенні інформації, а в першу чергу у формуванні відношення глядачів до певних подій. Увесь період повномасштабної війни саме суспільна думка на Заході впливала на остаточні рішення наших партнерів», пояснив журналіст.

Тож, за словами Печія, він ухвалив «складне для себе рішення» — залишитися за кордоном, де він збирається «просувати український порядок денний у західному суспільстві».

Печій також додав, що готовий до «суспільного осуду», а також заявив, що в Україні проти нього найближчими днями «розпочнеться кампанія медіакілерства».

Наприкінці свого відео журналіст подякував «кожному захиснику й захисниці та всім Силам оборони» і запевнив, що залишатиметься «українським журналістом з виключно з українською позицією».

Також інформацію підтвердили в холдингу «Люкс», який володіє 24 Каналом. Там заявили, що Печій втік з країни, спаливши мости.

«Олексій Печій отримав акредитацію на Саміт ЄС, який проходив з 14 по 15 грудня. Втім, по його завершенні журналіст і ексведучий 24 Каналу не повернувся до України. І лише за тиждень написав допис, у якому намагався виправдати свою зрадницьку позицію», сказав генеральний директор медіахолдингу Роман Андрейко.

Він підкреслив, що журналіст ухвалюючи це рішення, «усвідомлював всі наслідки своєї втечі».

«Кажуть “не суди і не будеш осуджений”. Час розсудить», зазначив Андрейко.

У коментарі виданню «Детектор медіа» Андрейко додав, що Печій «дезертирував з інформаційного фронту». За словами очільника холдингу, ніхто з колег журналіста не очікував від нього такого вчинку.

На 24 Каналі Печія вже називають «ексведучим».

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