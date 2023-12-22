В Україні готують зміни у бронюванні працівників – подробиці

Уряд готує зміни у бронюванні працівників. Оновлена процедура бронювання увійде до пакетних змін щодо мобілізації в Україні.

Наразі вона ще не узгоджена й формується, проте, як тільки процедура та її окремі елементи (мобілізація, бронювання, відпустки військовослужбовцям) буде погоджено – деталі буде анонсовано.

Про це повідомили у Європейській бізнес асоціації (ЄБА) за підсумками зустрічі представників українського бізнесу із заступником міністра економіки Ігорем Фоменком, передає НСН.

“Ідея полягає в тому, щоб змінити підходи до бронювання – зробити їх більш зрозумілими та прозорими”, пояснили у ЄБА.

Там зазначили, що е-бронювання вже також було напрацьовано та направлено на погодження. Проте, з урахуванням того, що всі процедури концептуально можуть змінитися, як тільки буде прийнято нове бачення, всі пропозиції бізнесу і до е-бронювання буде адаптовано.

“Але від е-бронювання країна жодним чином не відмовляється. Це буде експериментальний проект, терміном, ймовірно, на 2 роки (паперові бронювання також будуть залишатись)”, йдеться у повідомленні.

У контексті чинної системи бронювань працівників, було зазначено кілька аспектів. Зокрема, йшлося про те, що забронювати можна до 50% від військовозобов’язаних працівників (на місяць бронюються ті, у кого є неточності в даних, які потребують уточнення) і на 6 місяців у кого документи “в нормі”. Також оговорювались аспекти щодо людей, які не стоять на військовому обліку, тобто вони заброньованими бути не можуть. І куди звертатись для бронювання, в залежності від сфери діяльності підприємства (до центрального органу влади чи до місцевої).

“Бронювання підприємству надається на час поки його визначено критично важливим (наразі такий статус дається на 1 рік). Коли підприємство продовжує статус критичності, тоді й відбувається перебронювання. Щодо затримок з погодженнями бронювань, доцільно вести комунікацію як з Мінекономіки, так і з Генштабом ЗСУ, але бронювання продовжують погоджуватись. Тож, сподіваємось, цифровізація частково прибере цю ситуацію”, пояснили у ЄБА.

Щодо перевірки інформації про військовозобов’язаних у застосунку “Дія”, Фоменко пояснив, що є система обліку “Оберіг”, через яку інформація переводиться з паперового в електронний варіант.

“Наразі Міноборони та Мінцифра посилено працюють над внесенням інформації в “Оберіг”. І там можна буде перевіряти свої військово-облікові дані з обмеженим доступом. Однак, поки про терміни поки говорити важко”, йдеться у повідомленні.

Щодо погодження списків на бронювання із територіальними центрами комплектування (ТЦК), працівників які є військовозобов’язаними, то заступник міністра економіки Фоменко заявив, що такі ініціативи від Міноборони надходили, проте Мінекономіки такі їх не підтримало.

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