В українських школах можуть ввести новий обов’язковий освітній курс. Чому навчатимуть школярів
У школах України хочуть запровадити обов’язковий курс міжнародного гуманітарного права.
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Мінреінтеграції.
Питання про введення обов’язкового міжнародного гуманітарного права обговорювалось під час засідання Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права (МГП) в Україні.
Також обов’язкові освітні курси із міжнародного гуманітарного права можуть запровадити для державих службовців.
Новий обов’язковий курс планують запровадити у школах України – деталі
“Зокрема, планується включити у навчальну програму курси, які охоплюватимуть поняття захисту прав людини у ситуаціях збройних конфліктів, і включити теми міжнародного гуманітарного права у програми звичних шкільних дисциплін, таких як захист України, правознавство, історія”, – пише Мінреінтеграції.
Освітній матеріал поширюватиметься у вигляді:
- посібників;
- онлайн-курсів;
- тренінгів.
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