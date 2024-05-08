В українських школах можуть ввести новий обов’язковий освітній курс. Чому навчатимуть школярів

У школах України хочуть запровадити обов’язковий курс міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Питання про введення обов’язкового міжнародного гуманітарного права обговорювалось під час засідання Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права (МГП) в Україні.

Також обов’язкові освітні курси із міжнародного гуманітарного права можуть запровадити для державих службовців.

Новий обов’язковий курс планують запровадити у школах України – деталі

“Зокрема, планується включити у навчальну програму курси, які охоплюватимуть поняття захисту прав людини у ситуаціях збройних конфліктів, і включити теми міжнародного гуманітарного права у програми звичних шкільних дисциплін, таких як захист України, правознавство, історія”, – пише Мінреінтеграції.

Освітній матеріал поширюватиметься у вигляді:

посібників;

онлайн-курсів;

тренінгів.

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