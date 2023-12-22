В ГУР розповіли, скільки росіян призивають до війська щодня

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, скільки росіян призивають до війська щодня.

В росії щодня призивають до війська 1000-1200 осіб. Рівень невдоволення примусовою мобілізацією при цьому зріс майже до 70%.

Про це Вадим Скібіцький заявив під час дискусії на заході “Україна та світ попереду 2024”, повідомляє НСН з посиланням на ГУР МО.

“За різними підрахунками, кожного дня рф здатна призивати до своїх збройних сил шляхом мобілізації та рекрутування близько 1000-1200 осіб. Це щоденно”, сказав він.

Більшість цих новобранців росіяни відправляють на фронт для поповнення втрат, яких держава-агресор зазнає у війні проти України.

“Загалом росія намагається підтримувати рівень укомплектованості свого угруповання, бойових частин, які перебувають на лінії зіткнення, на рівні 92-95%, щоб зберігати темп наступу”, зазначив представник ГУР МО.

За словами Скібіцького, в росії зростає невдоволення мобілізацією. Якщо на початку року проти примусового призову до армії виступали близько 60% росіян, то станом на грудень 2023-го цей показник зріс до 69%.

“Це ще не є ознакою того, що будуть протести, але такі настрої в російському суспільстві вже є”, пояснив Скібіцький.

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