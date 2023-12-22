Російські війська можуть посилити наступ на початку 2024 року – ISW

У американському Інституті вивчення війни (ISW) висловили припущення, коли саме російські війська можуть посилити свій наступ. Як йдеться у свіжому звіті ISW вони будуть робити це незалежно від погодних умов, передає НСН.

Зокрема, в ISW вважають, що російські загарбники можуть активізувати наступальні операції незалежно від погодних умов. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив 20 грудня, що російські війська планують продовжувати наступальні операції, зокрема біля Авдіївки. За його словами, Білий дім вважає, що для окупантів буде легше діяти в умовах, коли ґрунт буде замерзати наприкінці січня та в лютому 2024 року.

ISW вказав, що з 2014 року осінньо-зимовий період заважав наземним маневрам як українських, так і ворожих сил. У періоди тривалих морозів, які зазвичай настають наприкінці грудня, бронетехніці було легше рухатися, ніж під час дощу восени та весною.

Аналітики уточнили, що нинішня погода в Україні мінлива. У випадку більш м’якої зими, період сильних морозів може настати пізніше, ніж очікується, або не настати взагалі. Це дасть коротший період підготовки місцевості для механізованої маневрової війни.

“Російські війська розпочали локалізовані наступальні операції по всьому Сході Україні в період найскладнішої погоди осінньо-зимового сезону, намагаючись перехопити та утримати ініціативу, а не чекати сильних морозів. Вони, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати ці наступальні операції незалежно від погодних умов цієї зими, як це робили взимку 2022 – 2023 років”, йдеться у звіті ISW.

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