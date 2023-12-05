Повістки на e-mail і демобілізація після 36 місяців служби – які зміни для військових готують депутати

Про те, які зміни для військових і військовозобов’язаних готують депутати у нових законопроєктах, розповів в інтерв’ю РБК-Україна представник президента у Раді, член комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Вениславський, передає НСН.

У законопроєктах передбачаються нові норми щодо вручення повістки, відстрочки від військової служби та прав військовозобовʼязаних тощо. Під питанням – умови щодо демобілізації.

Один із законопроєктів вже зареєстровано у Раді, а другий має усі шанси бути зареєстрованими цього тижня, якщо депутати встигнуть врегулювати усі дискусійні моменти, каже член профільного комітету, представник президента в Раді Федір Веніславський.

Які зміни для військових і військовозобов’язаних готують депутати

Серед можливих нововведень таке:

відпустка при народженні дитини;

відпустка та лікування до 12 місяців після поранення;

місяць за два/три чи чотири для нарахування пенсій йде у військових під час військового стану залежно від їхніх завдань, для військовополонених – місяць за 5;

рівні можливості для жінок і чоловіків;

демобілізація після 36 місяців служби.

Право на відстрочку, як і раніше, матимуть:

ті, хто доглядає члена сім’ї з інвалідністю першої спорідненості, але якщо більше нема кому доглядати;

отримувачі наступного рівня освіти (не плутати з другою вищою освітою).

Про все це – детальніше в інтерв’ю нижче.

Федір Вениславський про можливі зміни для військових і військовозобов’язаних

– Розкажіть, які зміни щодо військової служби, мобілізації та демобілізації готуються у Верховній раді?

– У нашому комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки напрацьовано два законопроекти. Один з них уже був учора зареєстрований у Верховній раді. Йдеться про проект закону про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист. У цьому документі, по-перше, визначаються права військовослужбовців на можливість поширювати інформацію – а саме, яку інформацію вони можуть поширювати, щоби вона не була використана ворогом проти України.

По-друге, у цьому законопроекті піднімається питання речового забезпечення військовослужбовців. По-третє, передбачаються відпустки для військовослужбовців при народженні дитини, які не передбачені на сьогодні. Також впроваджуються відпустки після поранення та лікування, які можуть тривати до 12 місяців.

Крім того, в цьому законопроекті врегульовано питання щодо обліку строку військової служби для нарахування пенсії. Тобто якщо військовослужбовець проходить військову службу в умовах воєнного стану, то в них місяць рахується за два. Якщо він бере участь у заходах щодо забезпечення територіальної цілісності та державного суверенітету – тоді місяць рахується за три. Якщо він бере безпосередню участь у бойових діях – тоді місяць за чотири. І якщо військовослужбовець перебував у полоні, куди потрапив не за своєю волею – тоді місяць за п’ять.

Плюс, цим документом вносяться зміни до дисциплінарних статутів щодо забезпечення гендерної рівності. Тобто щоби були рівні можливості і для жінок, і для чоловіків.

– А що передбачає другий законопроект?

– Другий законопроект стосується безпосередньо питань мобілізації – він так і називається: проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів, пов’язаних з удосконаленням питань мобілізації, військового обліку, проходження військової служби.

У цьому законопроекті, по-перше, уточнюється, що таке особливий період, адже на сьогодні це поняття досить розмито прописано у чинному законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Не завжди зрозуміло, протягом якого часу триває цей період. У проекті закону йдеться, що особливий період – це період, який настає з ухвалення рішення про проведення мобілізації і до часу демобілізації і закінчення воєнних дій.

По-друге, у цьому документі ми удосконалюємо питання, що пов’язані з обов’язками військовозобов’язаних. Якщо вводиться правовий режим воєнного стану – вони зобов’язані з’явитись або до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), або якщо це резервісти – то до відповідних військових частин.

Також у документі ми прописуємо загальні правила проведення мобілізації та обов’язків військовослужбовців і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку в усіх складових сектору безпеки та оборони. Тому що на сьогодні, крім власне Збройних сил, у нас ще є Головне управління розвідки Міністерства оборони (ГУР), яке не входить до складу Збройних сил. У нас є Служба зовнішньої розвідки, у складі якої теж є військовослужбовці. А в цих розвідувальних органах ведеться окремий військовий облік. Тому ми передбачаємо, що ці правила поширяться на всіх військовозобов’язаних, незважаючи на те, на якому обліку вони стоять.

Також у цьому документі уточнюються підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, щоб уникнути зловживань.

– Які це уточнення?

– Наприклад, якщо на утриманні військовозобов’язаного, який підлягає мобілізації, є недієздатна або неповнолітня дитина; чоловік / дружина першої або другої групи інвалідності; інші недієздатні члени сім’ї (батько / мати – першого ступеня спорідненості) – він має право на відстрочку лише у випадку, якщо за цими особами більш нема кому з точки зору закону доглядати. Тобто якщо немає інших осіб, які законом уповноважені на забезпечення їхнього догляду і піклування. Тоді це може бути підставою, щоб людина отримала відстрочку від призову.

Інша норма цього законопроекту: щоб уникнути конфліктів під час проведення мобілізаційних заходів, ми уточнюємо як права військовозобов’язаних, так і представників ТЦК.

Наприклад, щодо військовозобов’язаних: ми передбачаємо, що в період правового режиму воєнного стану та оголошення загальної мобілізації, ті, хто є військовозобов’язаним, а саме – особи віком від 18 до 60 років, повинні, крім документа, що посвідчує особу, постійно мати при собі також документ про перебування на військовому обліку і пред’являти ці документи для представників ТЦК. Це робиться для того, щоб не доводилось долучати поліцію для вручення повістки і мінімізувати ризики можливих конфліктних ситуацій.

Також у законопроекті ми плануємо прописати можливість вручення повістки не лише особисто під розписку, але і через електронну пошту та рекомендованим листом. Тобто сповіщення про надходження рекомендованого листа надходить до поштової скриньки, а уже сам лист з повісткою мають видати людині особисто в руки відповідними представниками поштових служб. Це так звана публічна повістка.

Щодо актуальності електронних поштових скриньок, у нас вже фактично діє електронний кабінет військовозобов’язаних та призовників, який буде містити усі ідентифікаційні дані. Ці норми мають спростити отримання повістки і не дозволяти людям зловживати тим, що він нібито не отримує повістку і не порушує закон.

Також ми прописуємо, що повістки можуть вручатися не лише представниками ТЦК, але і через органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади – щоб уточнити повноваження всіх органів публічної влади у питаннях мобілізації. Тому що зараз у чинному законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію вже передбачено, що ці органи беруть участь у мобілізаційних заходах, але на практиці вони дуже часто уникають цих своїх обов’язків. Крім того, ми передбачаємо, що і військові адміністрації долучаються до цих заходів.

– Це вже кінцеві норми?

– Ці норми є в законопроекті, який ми ще напрацьовуємо. Він ще не зареєстрований. Дискусії ще продовжуються. Проте є всі шанси зареєструвати цей документ у фінальному вигляді вже до кінця цього тижня.

– Чи будуть у цьому законопроекті якісь зміни щодо вікового порогу для осіб, що підлягають мобілізації? Простіше кажучи, чи планується мобілізовувати чоловіків від 18 років, а не від 27, як це є сьогодні?

– У цьому законопроекті питання щодо віку призову на військову службу за мобілізацією взагалі не вирішуються. Нагадаю, зараз на військову службу за мобілізацією можуть бути призвані особи, які пройшли строкову військову службу – тобто які мають військовий досвід та підготовку. Але якщо вони не проходили строкову військову службу і є призовниками – то тоді для них діє норма про можливість мобілізації лише з 27 років. Коли Президент підпише вже ухвалений законопроект парламенту – тоді людину, що не має військової підготовки, можна буде мобілізовувати з 25 років.

– Чи є у цьому законопроекті норми щодо демобілізації?

– Питання демобілізації найскладніше, відверто скажу. Наскільки мені відомо, демобілізація під час повномасштабного вторгнення у новітній світовій історії у жодній з країн не застосовувалась. Але щоб дати якісь часові орієнтири для розуміння військовослужбовцям, які були мобілізовані в перші дні війни і вже більше 20 місяців перебувають в складі збройних сил чи інших складових безпеки і оборони, перспектив, це напевно, варто зробити. Зараз продовжуються дискусії з цього питання. Є точка зору, що після 36 місяців служби особа може отримати право на демобілізацію. Але поки це питання ще до кінця в Комітеті не узгоджено.

– Позиція щодо батьків трьох і більше неповнолітніх дітей залишається незмінною? Вони мають відстрочку?

– Так.

– Які зміни будуть для тих, хто здобуває другу освіту?

– Ми передбачаємо, що мають право на відстрочку від призову лише ті особи, які здобувають наступний рівень освіти – наприклад, якщо після магістерського ступеня людина йде на аспірантуру. Тобто особи, які після однієї вищої освіти, здобувають другу вищу освіту – того ж рівня або нижчого рівня – для них відстрочки не буде.

– А якщо людина, наприклад, отримала диплом магістра і юридичну освіту і зараз поступає на здобуття другої освіти, на стаціонар, але за іншою спеціальністю – припустимо, філолог чи педагог. Що тоді?

– Це вже не буде вважатись послідною освітою, тому права на відстрочку у такої особи не буде.

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