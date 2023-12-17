33 БПЛА атакували росію – вибухало біля військового аеродрому (відео)

33 БПЛА атакували росію цієї ночі. Принаймні про таке тут повідомляють офіційно, передає НСН. Безпілотники літали в декількох регіонах. Влада заявляє, що усі дрони було збито або пригнічено. А в мережі публікують кадри вибухів.

ППО вночі знищила та перехопила 33 українські безпілотники над Липецькою, Ростовською та Волгоградською областями, – повідомило Міноборони РФ

Момент нічної атаки БПЛА на Морозівськ Ростовської області потрапив на відео. Кадри публікує Телеграм-канал Astra.

Astra пише, що, за попередніми даними, безпілотники намагалися атакувати місцевий військовий аеродром. Губернатор регіону повідомив, що «велику частину безпілотників знищено, жертв немає».

Згідно з відкритими даними, на військовому аеродромі в Морозівці базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392). На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

Інформації про наслідки нічної атаки наразі немає.

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