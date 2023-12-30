Чи є масований удар по Україні помстою за “Новочеркаськ” – Ігнат

Вчорашній масований удар по Україні з боку російських терористів не був помстою за знищений “Новочеркаськ”. Удари планують по пріоритетності. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає НСН.

Чи є масований удар по Україні помстою за “Новочеркаськ”

“Розумієте, яка може бути помста? В нас війна фактично два роки скоро. Наша мета – знищувати їх, а їх мета – знищувати нас, як державу в цілому. Удари плануються відповідно до стратегічних й тактичних цілей. Вони планували в будь-якому разі, був би там той корабель знищений, чи ні. Вони б відстали від нас? Я думаю, що ні”, – відзначив Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, удари прописані відповідно по пріоритетності. Наприклад, сьогодні вночі ворог атакував “Шахедами” прифронтову зону, попри те, що безпілотники здатні “дістати” до західних областей. Більшість БпЛА летіли в напрямку Херсонської області.

“Ми розуміємо, що ворог змінює пріоритети своїх цілей. Маємо посилюватись й готуватись до різних викликів”, – додав Ігнат.

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