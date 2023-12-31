Нічна повітряна атака на Україну 31 грудня – де лунали вибухи і що відомо (фото, відео)

Нічна повітряна атака на Україну 31 грудня – окупанти вкотре застосували ударні дрони. Вибухи чули одразу у кількох областях, передає НСН.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу “Shahed-136/131”. Наші оборонці знищили 21 ударний дрон.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що росіяни запустили дрони із трьох напрямків: мис Чауда (Крим), район Приморсько-Ахтарська та Курська область – рф.

Усього було зафіксовано 49 ворожих безпілотників «Shahed-136/131». Також ворог завдав удару по місту Харків шістьма зенітними керованими ракетами С-300.

Більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщини та Запоріжжі, йдеться у повідомленні.

Нічна повітряна атака на Україну 31 грудня – що відомо про наслідки

Харків

Вночі 31 грудня ворог завдав чотирьох ударів безпілотниками по центральній частині міста Харкова.

Зафіксовані руйнації та пошкодження адміністративних, житлових та інших будівель. Сталося 4 пожежі. Загальна їх площа склала близько 1000 кв.м. На місцях влучень працювали підрозділи ДСНС. 2 осередки займання вже ліквідовано. Наразі триває ліквідація пожежі на даху двоповерхової будівлі. За попередніми даними жертв та постраждалих немає, повідомили в ДСНС.

Внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Харків, пошкодження зазнали будівлі у центрі міста. Це не військові об’єкти, а кафе, житлові будинки та офіси. Напередодні Нового року росіяни хочуть залякати наше місто, але ми не злякаємося – ми непереможні і незламні! Дякую всім, хто допомагає долати наслідки підступних атак окупантів!, написав у телегрм міський голова Харкова Ігор Терехов.

Київщина

Через нічну атаку на Київщині на одному з об’єктів критичної інфраструктури через падіння уламків виникла пожежа на відкритій території, повідомили в КОВА.

Її оперативно ліквідували. За оперативними даними, потраплянь в об’єкти житлової інфраструктури немає. Жертви та постраждалі відсутні.

Запоріжжя

Вночі вибухи лунали у Запоріжжі. О 00:44 Повітряні сили України закликали мешканців міста перебувати у безпечних місцях. На той час у Запоріжжі тривала повітряна тривога, а місцеві пабліки писали про те, що у напрямку міста зафіксували рух безпілотників на території Запорізької області.

Хмельниччина

У ніч на 31 грудня в області чули вибухи. Цю інформацію підтвердив заступник голови Хмельницької ОДА Сергій Тюрін на своїй сторінці у Facebook. Під час атаки він закликав кожного перебувати у безпечних місцях.

Хмельниччина. Жителі області могли чути звуки вибухів. Прошу всіх до відбою тривоги перебувати у укриттях. Деталі незабаром, написав Тюрін.

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