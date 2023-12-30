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Що робити, якщо потрапили під завал – в ДСНС дали поради, які допоможуть врятувати життя

Журналіст
Що робити, якщо потрапили під завал – в ДСНС дали поради, які допоможуть врятувати життя

Що робити, якщо потрапили під завал? ДСНС України дає важливі поради, що рятують життя, НСН ділиться інфографікою.

Що робити, якщо потрапили під завал – поради рятувальників

Що робити, якщо потрапили під завал – в ДСНС дали поради, які допоможуть врятувати життя

Пам’ятайте! До вас вже прямують екстрені служби.

1Що робити, якщо потрапили під завал – в ДСНС дали поради, які допоможуть врятувати життя

Кричить та подавайте сигнали, щоб вас почули!

2Що робити, якщо потрапили під завал – в ДСНС дали поради, які допоможуть врятувати життя

Коли вас почули, чекайте на допомогу

3Що робити, якщо потрапили під завал – в ДСНС дали поради, які допоможуть врятувати життя

Якщо вас не чують, спробуйте обережно вивільнити руки та ноги, але не розбирайте завали самотужки, щоб не зрушити перекриття. Продовжуйте подавати сигнали і чекати на допомогу.

4Що робити, якщо потрапили під завал – в ДСНС дали поради, які допоможуть врятувати життя

Щоб мінімізувати шанси потрапити під завали – не ігноруйте повітряну тривогу і йдіть в укриття.

5Що робити, якщо потрапили під завал – в ДСНС дали поради, які допоможуть врятувати життя

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