Що робити, якщо потрапили під завал – в ДСНС дали поради, які допоможуть врятувати життя

Що робити, якщо потрапили під завал? ДСНС України дає важливі поради, що рятують життя, НСН ділиться інфографікою.

Що робити, якщо потрапили під завал – поради рятувальників

Пам’ятайте! До вас вже прямують екстрені служби.

Кричить та подавайте сигнали, щоб вас почули!

Коли вас почули, чекайте на допомогу

Якщо вас не чують, спробуйте обережно вивільнити руки та ноги, але не розбирайте завали самотужки, щоб не зрушити перекриття. Продовжуйте подавати сигнали і чекати на допомогу.

Щоб мінімізувати шанси потрапити під завали – не ігноруйте повітряну тривогу і йдіть в укриття.

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