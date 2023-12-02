«Не забувайте зважати на повітряні тривоги, особливо цими днями» – Зеленський

У своєму вечірньому зверненні 2 грудня президент Зеленський закликав українців зважати на повітряні тривоги, особливо цими днями, передає НСН.

Зеленський подякував військовим, рятувальникам та всім, хто захищає Україну.

Хочу подякувати за цей тиждень кожному й кожній з наших воїнів, усім, хто в бою, хто на бойових постах, хто виконує бойові завдання. Усім, хто допомагає, хто тренує і лікує, хто забезпечує українську силу всім необхідним. А також, звичайно, нашим рятувальникам – усьому колективу ДСНС України. Працівникам Національної поліції, Національної гвардії, які допомагали й допомагають незмінно нашим людям після російських обстрілів та після ударів негоди, – сказав президент

Зеленський додав:

Всі, хто працює на наших, українських оборонних виробництвах. Всі, чия робота – допомагати Україні, дбати про інтереси нашої держави. Всі, хто захищає Україну на міжнародній арені. Усім я дякую за те, що цей тиждень теж став результативним для нашої держави, для досягнення наших цілей. Усі, хто дає Україні результат, усі, хто знайшов своє місце в загальнодержавній справі, усі, хто допомагає та дбає про Україну, – усім слава! Усім вдячність. Усім шана. Разом усе здолаємо.

Наприкінці звернення президент сказав:

І будь ласка, не забувайте зважати на сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями, особливо…. Не варто легковажити. Слава Україні!

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