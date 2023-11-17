Чи варто очікувати прориву ЗСУ на лівобережжі Херсонщини і яка там насправді ситуація

Про успіхи ЗСУ на лівобережжі Херсонщини сьогодні офіційно повідомив Генштаб, заявивши, що нашим воїнам вдалося закріпитися і створити декілька плацдармів. Але чи варто очікувати тут серйозних проривів і яка зараз ситуація на даній ділянці фронту? НСН розповість, посилаючись на низку авторитетних джерел.

Прориву ЗСУ на лівобережжі Херсонщини чекати не варто – капітан ЗСУ

Зарано говорити, що відбуваються стратегічні проривні дії з боку Сил оборони на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Про це сказав капітан ЗСУ Валерій Прозапас в ефірі телеканалу “Еспресо“.

У порівнянні з тогорічними успіхами ЗСУ на Херсонщині, коли ми вибили росіян з правого берега, зараз все набагато складніше, ситуація інша. Тому що росіяни змогли закріпитися на лівобережжі, їхня глибина оборони досить суттєва. У ворога є можливості підтягувати резерви і, відповідно, наступати через річку Дніпро дуже складно. Проте бойова робота не зупиняється ні на день. Наші піхотні підрозділи, підрозділи БПЛА, далекобійна артилерія кожен день виконує свою бойову роботу. Але казати, що відбуваються стратегічні проривні дії, наразі ще зарано, – підкреслив Прозапас

За словами капітана ЗСУ, інформація з передової не завжди йде на користь підрозділам ЗСУ, які там перебувають.

Прискіплива увага всього суспільства зрозуміла. Усі очікують якогось прориву, якоїсь великої перемоги, якої найближчими тижнями, а скоріше за все й місяцями не станеться. Не радив би розкручувати спіраль суспільного очікування, щоб впертися в стіну розчарувань. Потрібно надавати ситуацію об’єктивно, – наголосив Прозапас

Втеча або перегрупування?

Збройні Сили успішно проводять операції на лівому березі Херсонщини, ліквідовуючи ворога. Українські військові вперше підтвердили закріплення на плацдармах 17 листопада, однак станом на зараз всі деталі не повідомляють. Наразі очікують дій від противника – це може бути втеча або перегрупування.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Євген Єрін в ефірі “Радіо Свобода”. Окрім цього, у російських сил, що діють у регіоні, вибудована багатоешелонована система оборони. Також у ГУР зазначили, що окупанти вже розглядали сценарій відступу раніше, однак як буде далі наразі невідомо.

Я так розумію, що вони готувалися до таких сценаріїв і припускали, що їм доведеться відступати з лівого берега. Далі як розвиватиметься ситуація – ми побачимо, – наголосив Єрін

Він додав, що українська армія продовжує вивчати слабкі місця російської оборони.

Бойова робота ускладнюється погодою

Українські військові закріпилися на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Але бойова робота ускладнена через погану погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Там працюють різні Сили оборони, різні структурні складові, не тільки морська піхота. Там працюють різні підрозділи за своїм призначенням. І робота дуже потужна не тільки з особистою присутністю, а й аеророзвідка, артилерія дуже багато чого роблять для тих, хто закріплюється на лівому березі, щоб вони мали більш-менш забезпечений спокій, – пояснила речниця

Разом з тим вона наголосила, треба усвідомлювати, що ворог потужно відстежує в інформпросторі все, що стосується ситуації на лівому березі.

Тому що в гібридній війні передача інформації – дуже важлива. Те, що передувало нашому цьому повідомленню – це знищення ворогом на окупованій території вишок мобільного зв’язку. Це знищення можливості у людей на окупованих територіях отримувати правдиву інформацію, – додала Гуменюк.

За її словами, після тривалої бойової роботи та інформаційної компанії ЗСУ можуть вийти на певний відкритий етап.

При цьому Гуменюк наголосила, що погіршення погодних умов ускладнює бої. Йдеться як про окупантів, так і про українських захисників. Тому зараз наші воїни намагаються закріпитися на лівому березі.

Треба усвідомлювати, що в умовах дуже поганої погоди зараз бойова робота ускладнена. Бо це не тільки ускладнює фізичне просування, а й аеророзвідку. Тому що грозове попередження. І у ворога зараз немає можливості так само потужно використовувати тактичну авіацію, як вони робили до цього етапу (пам’ятаєте бомбардування по 70-80 КАБів за добу). То ж зараз цей період і використовується, щоб максимально надійно закріпити наші успіхи, – підкреслила вона

Щодо обстрілів населених пунктів Херсонщини, Гуменюк зазначила, що росіяни почали прицільно бити по об’єктах соціальної інфраструктури на правому березі

За минулу добу відбувся дуже потужний обстріл Білозерки і самого Херсону. Вони намагаються сконцентруватися на певних населених пунктах для того, щоб не розпорошувати свої зусилля по всьому правому берегу. І втрати за минулу добу досить суттєві: багато загиблих і поранених, багато будинків — багатоповерхових і приватних — постраждало. Також дуже прицільно ворог почав бити по об’єктах соціальної інфраструктури: кав’ярні, лікарні, бібліотеки, школи зазнають потужних ударів, – сказала речниця

При цьому Гуменюк зауважила, що з настанням осінніх холодів та дощової погоди кількість обстрілів з боку ворога помітно знизилася. Вона припустила, що ворогу стає складніше опановувати нові позиції, адже українські захисники постійно вибивають їх зі сталих укріплень і їм доводиться облаштовувати нові.

Тим часом президент Зеленський сьогодні оприлюднив перші офіційні фото з лівобережжя Херсонщини.

Він написав:

Лівобережжя Херсонщини. Наші воїни. Дякую за вашу силу, за рух уперед! Слава кожному й кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість!

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