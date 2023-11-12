Підняття українського прапора у Тополях на Харківщині – яка там насправді ситуація

Інформацію про підняття українського прапора у Тополях на Харківщині прокоментували в Держприкордонслужбі, передає НСН.

Перебування українських військових у Тополях Харківської області ускладнене, проте ворогу не дозволяють закріпитися – кажуть у Держприкордонслужбі.

Згідно із озвученими даними, українські військовослужбовці дійсно контролюють населений пункт Тополі в Харківській області, де нещодавно було встановлено прапор України, проте їхнє перебування там ускладнене, заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Перебування там українських захисників досить ускладнене, але, як бачимо, наші хлопці продовжують нагадувати Росії, що це територія України. Вони виходять до цього населеного пункту, вони постійно контролюють цей напрямок для того, щоб ворог там не міг закріпитися, – розповів Демченко в ефірі телемарафону

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