Ось що насправді спонукає переходити на українську мову – відповідь Фаріон

Відомий український письменник Вахтанг Кіпіані розповів, що, на його думку, насправді спонукає переходити на українську російськомовних громадян України. Цей допис він оприлюднив, очевидно, у відповідь Фаріон, яка вчергове зробила скандальні заяви.

Що насправді спонукає переходити на українську мову: думка Кіпіані

Письменник сказав:

“Я знаю кілька тисяч людей, які в дорослому віці перейшли на українську.

Здебільшого у процесі власного дозрівання й самоутвердження.

А також – під впливом авторитетних людей і ідей, які вони сповідували [це мій випадок].

Під впливом книжок.

Під впливом сімейних пам’ятей.

Під впливом розстрілу на Майдані.

Під впливом шоку від нападу росіян на їхній дім у 2014-му.

Під впливом бомб, які впали на їхні міста у 2022 році.

Під впливом негативного досвіду перебування за кордоном, де всі російськомовні – то факінґ рашнз.

Під впливом дії закону – люди фактично мусили без особливого бажання почати спілкуватися на роботі в колективі й втягнулись.

Під впливом своїх дітей, які з садочку та школи почали приносити українську, яку в родині не практикували.

Думаю, що існують і інші мотиви і випадки.

Я не знаю жодну російськомовну людину, яка обрала українську тому, що якісь їбаньки всіх можливих статей називали їх “бидломасою” і “збродом””

Нагадаємо, днями українська мовознавиця та екснародна депутатка Ірина Фаріон звинуватила військових через те, що вони спілкуються російською мовою.

Вона заявила, що “не може назвати” українцями військових, які не говорять українською мовою. ЇЇ закиди викликали хвилю обурення в суспільстві та серед військових.

Така її заява викликала бурхливу реакцію у суспільстві. У Львівській політехніці, де викладає Фаріон, тепер вимагають її звільнення. А омбудсмен звернувся до СБУ з приводу висловлювань мовознавиці.

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