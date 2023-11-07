Заяви Фаріон про російськомовних «азовців»: омбудсмен звернувся до поліції і СБУ

Український омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до поліції і СБУ через заяви Фаріон про російськомовних «азовців». Про це Лубінець написав у своєму Телеграмі, передає НСН.

Нагадаємо, мовознавиця та ексдепутатка Ірина Фаріон нещодавно заявила, що не може назвати українцями російськомовних бійців бригади «Азов».

Омбудсмен не назвав у своєму дописі прізвища Фаріон, але зазначив, що в мережі поширюється відеоматеріал, на якому транслюються негативні висловлювання та звинувачення стосовно військовослужбовців ЗСУ, які спілкуються мовами нацменшин. Вочевидь, йдеться саме про Фаріон, адже саме її заява про російськомовних «азовців» напередодні викликала резонанс у супільстві.

Особисто звернувся до відповідних органів державної влади — Національної поліції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування, — підкреслив Лубінець

Він наголосив, у Збройних Силах України служать та захищають Україну чоловіки і жінки з різних груп суспільства, різних національних спільнот, різного віросповідання та переконань, різного місця проживання тощо.

Нагадую, що небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери – це утиск, форма дискримінації, що заборонена чинним законодавством України, – написав Лубінець

Він додав, що порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками — карається відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України.

Наполегливо закликаю усіх, особливо публічних осіб, свідомо ставитися до ідей та поглядів, які вони транслюють, а медіа — відповідально ставитися до інформації, яку поширюють. Дискримінація та дискредитація будь-кого в Україні заборонена! – написав омбудсмен

Також про своє звернення до Служби безпеки України з проханням перевірити висловлювання Ірини Фаріон щодо українських військовослужбовців, які не володіють державною мовою, на предмет скоєння кримінального злочину, заявив заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв з фракції «Слуга народу».

Як заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки закликаю Службу безпеки України здійснити перевірку висловлювань Ірини Фаріон під час воєнного стану на предмет вчинення кримінальних злочинів і вжити всіх заходів для недопущення ведення будь-якої підривної діяльності в нашому тилу. Прошу вважати це офіційним депутатським зверненням, — написав Чернєв на своїй сторінці у Фейсбуці

Заяви Фаріон про російськомовних «азовців»: що саме вона сказала

Фаріон, беручи участь у програмі «Рандеву з Яніною Соколовою» сказала, що деякі військовослужбовці бригади «Азов» та 3 окремої штурмової бригади спілкуються російською мовою, зокрема в бою.

Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою — то нехай себе назвуть “рускими”. Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм — вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка, — заявила мовознавиця.

Фаріон додала, що у неї є питання до таких військових щодо того, що їм «заважає» дотримуватися українського закону, який передбачає, що мовою Збройних сил та інших військових формувань є державна.

Чимало військових та громадських діячів обурилися через заяву мовознавиці.

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