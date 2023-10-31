Чи можуть вчителі і учні говорити російською у школі на перервах – відповідь омбудсмена

Чи можуть вчителі і учні говорити російською у школі на перервах? Відповідь на це питання надав мовний омбудсмен Тарас Кремінь, поставивши крапку у дискусії, що точиться в українському суспільстві, передає НСН.

На перервах вчителі та учні мають розмовляти лише державною мовою. Таку відповідь дав мовний омбудсмен України Тарас Кремінь.

В інтерв’ю Укрінформ він пояснив, що освітній процес – це вся діяльність, яка відбувається на території закладу освіти, і перерва – не виняток. Захисник державної мови підкреслив важливість посилення розʼяснень із боку адміністрації шкіл.

Українським законодавством визначено, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Ми зверталися до Міністерства освіти і науки України за додатковим роз’ясненням, що є освітнім процесом, адже чимало порушень мовного закону саме поза уроками. Позиція така: освітній процес – це всі види діяльності, які відбуваються на території закладу освіти. Тобто це і класна робота, і виховна робота, і спілкування здобувачів освіти та педагогічних представників у класах, учительських, їдальнях, коридорах, спортивних залах, на стадіоні, на території школи. Перерва – це теж освітній процес, і там має бути державна мова, – пояснив Кремінь

Він додав, що одна з функцій освіти – виховна і вона має сприяти повазі до мови, культури, цінностей та національної символіки. Особливо в той час, коли відбувається війна Росії проти України.

Було б прекрасно, якби роз’яснення посилилося конкретним сприянням з боку директорів шкіл, вчителів української мови і літератури, вчителів історії. Адже освіта виконує ще й виховну функцію – виховання поваги до мови, до культури, до цінностей, до національної символіки. Особливо в контексті російсько-української війни, – сказав Кремінь

За словами мовного омбудсмена, від того, яка буде якість освіти залежить майбутнє українців. Саме тому важливо посилити вимоги до виконання мовного закону, адже якщо такі порушення починаються в дошкіллі, то вони будуть переноситись далі на університетський рівень.

Кремінь також розповів, що за 9 місяців 2023 року надійшло 277 звернень громадян щодо недотримання законодавства про державну мову в освіті педагогічними та науково-педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої та вищої освіти.

Були різні санкції, які накладалися на окремих директорів шкіл через порушення.

Цього року я наклав тільки один штраф на вчительку з Дніпра, але ситуація була справді кричущою: під час онлайн-уроку вона користувалася російською мовою, чим викликала резонанс і в професійному середовищі. Я тоді спеціально їздив до Дніпра, зустрічався з заступницею міського голови Ксенією Сушко, з усіма директорами шкіл, з директоркою цієї школи, наполегливо просив виправити ситуацію. Штрафи – це остання можливість, яку ми застосовуємо, тому що я з повагою ставлюся до своїх колег. У той же час потрібно з повагою ставитися до Закону. Сподіваюся, цей випадок стане гарним нагадуванням всім, – розповів омбудсмен

Але порівняно з минулим роком, за його словами, ситуація кардинально змінилася, масових порушень зараз майже немає. Бувають випадки в соціальних мережах, у приватному спілкуванні, за межами закладу освіти, у спілкуванні з батьками або під час використання методичного матеріалу недержавною мовою.

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