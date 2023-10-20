Батька оштрафували за поведінку сина в школі на 1700 грн – на що скаржилися семеро вчителів

Батька оштрафували за поведінку сина на уроках – хлопчик зухвало зривав освітній процес. Чоловіка звинуватили у невихованні дитини і зобов’язали виплатити штраф – 1700 гривень.

Про це повідомили на регіональному ресурсі zaxid.net, передає НСН.

Інцидент стався на Волині. Там 25 вересня склали адмінпротокол на батька школяра через систематичне порушення дисципліни його сином у Любомльському ліцеї №2.

Учень грубо спілкується з вчителями та зриває уроки. Свідчення подали семеро вчителів. Батько не з’явився на розгляд протоколу, надіславши письмові пояснення та прохання обмежити його усним попередженням.

«[Обвинувачений] вперше притягується до відповідальності, у вчиненому правопорушенні щиро розкаявся. Однак, як вбачається з матеріалів справи, порушення поведінки його сина в ліцеї носить систематичний характер і триває довгий проміжок часу з п’ятого по дев’ятий клас навчання», зазначили в суді.

Суддя Олег Павлусь визнав чоловіка винним у порушенні ст. 184 КУпАП та наклав на нього штраф у розмірі 1700 грн. Також встановив судовий збір у розмірі 536 грн. Постанова поки що не набрала законної сили, чи буде батько подавати апеляцію наразі невідомо.

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