Осінні канікули в українських школярів, які зараз живуть і навчаються в європейських країнах, триватимуть в різний час, а в когось осінніх канікул і не буде взагалі

Більшість українських біженців тимчасово проживають у Німеччині, Польщі, Франції та Великій Британії. Порівняємо, як відрізняються дати осінніх канікул у цих країнах.

Про це розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

В Німеччині осінні канікули в місцевих школах тривають два тижні, але їх дати залежать від федеральних земель. Наприклад, у Берліні та Бранденбурзі учні відпочиватимуть у період з 23 жовтня до 4 листопада. У Бремені осінні канікули припадають цього року на 16-30 жовтня, у Гамбурзі – на 16-27 жовтня, у Північному Рейні-Вестфалії та Тюрінгії учні відпочиватимуть 2-14 жовтня.

У Великобританії дати шкільних осінніх канікул також відрізнятимуться залежно від регіону. В Англії на учнів чекає тиждень відпочинку з 23 по 27 жовтня. У Шотландії та Північній Ірландії школярі та їх батьки зможуть дізнатися дату шкільних канікул на сайтах місцевих рад.

Осінні канікули у країнах Європи – озвучено дати відпочинку школярів

У Франції осінні канікули відрізняються по школах, залежно від регіональної зони проживання. У французьких школах осіння перерва у навчальному процесі випадає на свято Усіх Святих.

Франція ділить школи на три різні регіональні зони, де дати канікул відрізняються.

Зона А: Безансон, Лімож, Бордо, Клермон-Ферран, Діжон, Гренобль, Пуатьє та Ліон – канікули з 21 жовтня по 5 листопада 2023 р.

Зона Б: Екс-Марсель, Ам’єн, Кан, Лілль, Нансі-Мец, Нант, Ніцца, Орлеан-Тур, Рейнс, Ренн, Руан та Страсбург – канікули з 21 жовтня по 5 листопада 2023 р.

Зона С: Монпелье, Париж, Тулуза, Кретей і Версаль – канікули з 21 жовтня по 5 листопада 2023 р.

У сусідній Польщі осінніх канікул, звичних для України та інших європейських країн, немає, але школярі матимуть можливість відпочити в листопаді на святкові дати. Першого листопада в країні відзначається День усіх святих (Święto Zmarłych), а на 11 листопада припадає День Незалежності Польщі (Narodowe Święto Niepodległości).

Зимові канікули в більшості європейських країна розпочнуться напередодні Різдва – з 23 грудня та продовжаться 2 тижні.

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